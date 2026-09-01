به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، پروژه ملی «کاروان بازی؛ تاب‌آوری روانی و مداخله در اضطراب پساجنگ» با عنوان «بانا»، با هدف تقویت خلاقیت، کار گروهی، نشاط اجتماعی و کنشگری مسئولانه دانشجویان طراحی شده است و به‌عنوان بخش مسئولیت اجتماعی سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، بر بهره‌گیری از ظرفیت بازی برای تقویت تاب‌آوری و همبستگی اجتماعی تمرکز دارد.

این پروژه پس از آغاز فعالیت‌های استانی از مردادماه، روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ با حمایت سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر در حال برگزاری است، همچنین با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و کافه‌گیم جویبار در تبریز برگزار شد.

«کاروان بازی و تاب‌آوری» با رویکرد استفاده از بازی به‌عنوان ابزاری فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد ارتباط، نشاط و تجربه‌ای متفاوت در فضایی امن و فرهنگی، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در خانه تاریخی بهنام تبریز میزبان کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و دیگر شهروندان بود.

یکی از گروه‌های مورد توجه در این برنامه، کودکان و خانواده‌هایی بودند که به‌طور مستقیم از شرایط جنگی امریکایی-صهیونیستی آسیب دیده بودند. تعدادی از این خانواده‌ها که با تجربه‌هایی همچون فقدان یکی از اعضای خانواده، آسیب‌های جسمی یا خسارت و آسیب به محل سکونت مواجه شده بودند، با هماهنگی و دعوت ویژه نهادهای ذی‌ربط در این رویداد حضور یافتند و در برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده شرکت کردند.

توجه به این گروه از مخاطبان، بخشی از رویکرد اجتماعی «بانا» برای بهره‌گیری از ظرفیت بازی در ایجاد فضایی امن، مشارکتی و امیدبخش برای کودکان و خانواده‌ها بود.

بخش اصلی برنامه به بازی‌های رومیزی و فعالیت‌های خلاقانه اختصاص داشت. این بخش در سه گروه سنی چهار تا هشت سال، ۹ تا ۱۵ سال و بالای ۱۶ سال طراحی و اجرا شد و شرکت‌کنندگان امکان تجربه مجموعه‌ای از بازی‌های رومیزی را پیدا کردند.

برای کودکان خردسال نیز در کنار بازی‌های رومیزی، فعالیت‌هایی مانند نقاشی، لیوان‌چینی، روبیک و بازی‌های فیزیکی و خلاقانه در نظر گرفته شد. همچنین به برندگان و نفرات برتر بازی‌ها، جوایزی از سوی دبیرخانه المپیک بازی‌های فکری اهدا شد.

در بخش دیگری از این رویداد، بازی‌های فیزیکی و حرکتی از جمله پینگ‌پنگ، فوتبال‌دستی و فریزبی اجرا شد. همچنین یک مارپله بزرگ در فضای خانه تاریخی بهنام طراحی و اجرا شد که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود.

یکی از بخش‌های متفاوت این برنامه نیز بازی محیطی با محوریت آشنایی با تاریخ و هویت شهری تبریز بود.

همچنین با هدف فراهم‌کردن امکان دریافت حمایت و راهنمایی تخصصی، کانون هلال‌احمر دانشگاه هنر اسلامی تبریز و کانون مشاور کودک و نوجوان این دانشگاه در محل برگزاری رویداد حضور داشتند و آماده ارائه خدمات و راهنمایی‌های مرتبط به شرکت‌کنندگان بودند.

استقبال کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها از بخش‌های مختلف «کاروان بازی و تاب‌آوری» و مشارکت فعال آنان در بازی‌های گروهی و رقابتی، ظرفیت بازی را به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تعامل، نشاط و ارتباط اجتماعی میان افراد نشان داد.

در اجرای این برنامه، فاطمه اسلامی‌فر، حامد نوری حجازی، بهناز فولادپنجه، برهان مقصودی، پارسا سودمند، آراز رحیم‌زاده، معین موسوی، فاطمه واحدی، بهار بابکری، هاله سادات مدیحی، علی فتحی، مهدیه فتح‌الله‌زاده، زاگرس خدایار، زهرا رحمانی، کیمیا سلگی و فائزه رضوی به‌عنوان اعضای تیم اجرایی و مجریان رویداد مشارکت داشتند.

رویداد «کاروان بازی و تاب‌آوری» بخشی از برنامه مسئولیت اجتماعی سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران است که با محوریت «بازی، تاب‌آوری و همبستگی اجتماعی» برگزار می‌شود.

گفتنی است سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.