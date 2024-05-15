فکر کردند بهزاد خلج واقعا قاضی است/ پرونده آقازاده و بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه نمایشی «آقای قاضی» به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه کنندگی سیدحسام الدین حسینی این روزها در شهرک غزالی در حال تصویربرداری است. عوامل این پروژه به صورت شب کار در حال ضبط سریال هستند و تاکنون بیش از ۷۰ درصد از مجموعه تصویربرداری شده است. همچنین تدوین این مجموعه به صورت موازی در حال انجام است.

به تازگی نیز محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر با حضور در پشت صحنه «آقای قاضی» در جریان روند ساخت این مجموعه قرار گرفت.

عوامل این مجموعه به ارایه توضیحاتی فنی و محتوایی درباره مجموعه پرداختند و بخشی از سریال نیز در مقابل مدیرعامل خبرگزاری مهر ضبط و تصویربرداری شد.

در ادامه سجاد مهرگان کارگردان در توضیحاتی درباره فصل دوم مجموعه «آقای قاضی» که به زودی از شبکه دو سیما روی آنتن می رود به خبرنگار مهر بیان کرد: ما در این فصل ترکیبی از پرونده ها را داریم که در ۵۰ قسمت این موضوعات روی آنتن می رود و قسمت اعظم این پرونده ها هنوز هم به مشکلات مردم می پردازد.

وی ادامه داد: سعی کردیم غیر از مشکلات مردم کمی فضای ژورنالیستی سریال را بیشتر کنیم. مشکلاتی وجود دارد که مردم در رسانه ها می شنوند اما ابعاد آن را از منظر حقوقی نمی دانند و ما به این مفاسد سیاسی، اقتصادی که در فضای ژورنالیستی مطرح می شود، می پردازیم.

مهرگان با اشاره به طرح برخی از معضلات کلان تر در این فصل بیان کرد: ما پرونده جذابی را درباره اسپانسرینگ بازیکنان خارجی پیدا کردیم و در قسمت دوم این مجموعه به مشکلات واردات بازیکن خارجی به ایران پرداختیم. متوجه شدیم چقدر در این زمینه مشکلات وجود دارد.

کارگردان «آقای قاضی» درباره مفاسد اقتصادی و اینکه وارد ماجرای آقازاده ها هم می شوند یا خیر، بیان کرد: این موضوعات را هم داریم؛ یکی از این پرونده ها با موضوع زمین خواری و دیگری با موضوع صنعت خودرو است. بعد از فصل یک با اقبال شدیدی مواجه شدیم و گاهی برخی ویدیوهای ما در شبکه های اجتماعی به ۲۰ میلیون ویو هم می رسد بدون اینکه کار تبلیغاتی کنیم و این خیلی برای ما خوشحال کننده است.

وی اضافه کرد: از این منظر بازخوردهای خوبی داشتیم و دست ما باز شد. شاید پرونده هایی که در فصل اول هیچ راهی برای دست یابی به آنها نداشتیم و به نوعی پرداخت آنها سخت بود در این فصل خیلی راحت تر توانستیم در سریال سراغشان برویم.

مهرگان درباره حضور بهزاد خلج در این فصل از مجموعه و بازخوردها نسبت به حضور او بیان کرد: هنوز خیلی ها فکر می کنند بهزاد خلج واقعاً یک قاضی است. ما تماس ها و پیام های زیادی داریم که خیلی ها می پرسند این دادگاه کجاست و دوست دارند در این دادگاه شرکت کنند. حتی خیلی ها تماس می گیرند و می گویند دوست دارند پرونده هایشان را به این دادگاه منتقل کنند.

وی اضافه کرد: خیلی ها به دلیل دسترسی به فضای شبکه های اجتماعی می توانند بالاخره در جریان قرار بگیرند که بهزاد خلج بازیگر است ولی همه فضای کشور اینگونه نیست و برخی از شبکه های اجتماعی به دور هستند و باورشان این است که او یک قاضی است.

این کارگردان با اشاره به اینکه «آقای قاضی» می تواند یک درام دادگاهی محسوب شود، گفت: ما تاکنون درام دادگاهی نداشتیم، مجموعه هایی بوده است که از «جدایی نادر از سیمین» گرفته تا دیگر آثار در دادگاه روایت شده است ولی اینگونه که داستان متمرکز در دادگاه باشد، نبوده است. البته ما به عمد فضا را سینمایی نکردیم و خواستیم مستندنما و تلویزیونی باشد.

مهرگان در پایان با اشاره به گروه بازیگران این مجموعه بیان کرد: برنامه ریزی اولیه این بود که در هر قسمت ۲ اپیزود داشته باشیم ولی چون پرونده ها پیچیده تر شد در هر قسمت یک پرونده داریم. از این حیث حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ بازیگر را دیدیم اما درنهایت با بازیگران ثابت حدود ۲۰۰ هنرمند ثابت و هنرور داریم.

فصل دوم «آقای قاضی» محصول مرکز سیمرغ سازمان صداوسیما است که توسط مرکز هنری رسانه ای سلوک تولید شده است. آیین اکران ویژه قسمت اول از فصل دوم سریال «آقای قاضی» با حضور عوامل و بازیگران، چهره‌ های هنری، مسؤولان قضایی و فرهنگی ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۰ در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.