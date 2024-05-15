به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع پروژه‌های گذر از پیک مصرف آب در تابستان در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان اجرایی شده که بخشی از آنها به اتمام رسیده و بخشی نیز تا پیش تابستان به سرانجام می‌رسند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: از جمله پروژه‌های یاد شده می‌توان به اصلاح و نوسازی خطوط انتقال خروجی مخزن گناوه، بندر ریگ _ گناوه، مخزن هلیله، راه اندازی خط انتقال آب سد تنگ ارم و راه اندازی خط انتقال مجتمع حسین زائری با هدف افزایش پایداری آب اشاره کرد.

وی بیان کرد: در حوزه توزیع آب همچنین می‌توان به اجرایی شدن پروژه‌های نوسازی شبکه توزیع آب شهرهای گناوه، دیلم، آبدان، دیر، بنک شهرستان کنگان، آبپخش دشتستان و روستاهای گلستان و زیارت شهرستان دشتی و روستاهای شهرستان تنگستان اشاره کرد.

عالی ادامه داد: با هدف کاهش هدر رفت آب در استان بوشهر همچنین پهنه بندی شبکه آب در بیش از ۱۰ شهر استان ، نشت یابی شبکه ، نصب فشار سنج‌های دیتالاگر در راستای مدیریت بهینه شبکه ، شروع GIS شبکه توزیع و مطالعات سیستم تله متری شهر بوشهر از دیگر پروژه‌های تعریف شده برای عبور موفق از پیک مصرف آب در استان بوشهر است .

وی اظهار کرد: با هدف بهبود توزیع آب شبکه نسبت به اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستاهای دالکی، چهار روستایی، عامری و اصلاح و نوسازی ۲۹ کیلومتر در سایر روستاهای استان در قالب نهضت جهاد آبرسانی روستایی اقدام شده است.

عالی افزود: با هدف پایداری تأمین آب شرب در استان اکنون مناقصات نوسازی حدود ۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در شهر شبانکاره و ۷ کیلومتر خط انتقال مجتمع آبرسانی سمعیا در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: نگاه ویژه دولت سیزدهم و بویژه مقام عالی وزارت و استاندار محترم استان به حوزه آب شرب استان بوشهر در مجموع پروژه‌های خرد، متوسط و کلان قابل توجهی برای استان به ارمغان آورده که اتمام آنها به پایداری قابل توجه خدمات آبی استان بوشهر کمک شایانی می‌کند.

وی گفت: به موازات اقدامات انجام شده انتظار می‌رود با رعایت مصرف بهینه آب از سوی مشترکان، استان بوشهر عبوری موفق از پیک بار تابستان داشته باشد.