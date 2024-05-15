به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید نماینده ولی فقیه استان از مدارس استثنایی دخترانه ابتدایی توحید و متوسطه دخترانه گل‌ها در سنندج با ارائه گزارشی از حوزه آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: آموزش و پرورش استثنایی در سطح کشور سازمان و در سطح استان‌ها یک اداره است که زیر نظر ادارات کل آموزش و پرورش فعالیت می‌کند.

محمدی با بیان اینکه ۴۲ مدرسه مستقل استثنایی در سطح استان به دانش آموزان با نیازهای ویژه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی ارائه می‌کنند، تصریح کرد: در همه شهرستان‌ها بجز مناطق کم جمعیت استان مدرسه استثنایی وجود دارد.

وی عنوان کرد: برای حدود یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز با نیاز ویژه که در مدارس استثنایی سطح استان در حال تحصیل می‌باشند ماهانه یک میلیارد تومان هزینه ایاب و ذهاب اختصاص می‌یابد که بالغ بر ۹۰ درصد سرانه این دانش آموزان را شامل می‌شود.

وی با ذکر اینکه بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که از سرویس ایاب و ذهاب استفاده می‌کنند به دلیل فقر مادی قادر به پرداخت هزینه نیستند، خاطر نشان کرد: تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی آموزش و پرورش استثنایی مطرح است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: به دلیل کم بودن تعداد مدارس استثنایی، پراکندگی جمعیت دانش آموزان با نیازهای ویژه در سطح شهر و روستاها، همچنین داشتن معلولیت‌های مختلف نیاز به سرویس ایاب و ذهاب را به امری اجتناب ناپذیر برای آنان مبدل کرده است.

محمدی آموزش و پرورش استثنایی را متولی آموزش عمومی دانش آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش استثنایی تخصصی‌ترین و علمی‌ترین بخش آموزش و پرورش است.

وی در ادامه با اشاره به آمار رو به افزایش دانش آموزان طیف اوتیسم گفت: ۵۵ دانش آموز دارای اختلال اوتیسم در شهرستان سنندج مشغول تحصیل می‌باشند که به لحاظ آموزشی ودریافت خدمات توانبخشی نیاز به امکانات بیشتری دارند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره کلنگ زنی اولین مدرسه ۱۰ کلاسه خیر ساز اوتیسم در شهرک اندیشه شهرستان سنندج در سال ۱۴۰۱ خواستار تسریع در عملیات احداث این پروژه آموزشی و پیگیری‌های مجددانه دست اندکاران شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به فعالیت ۲ هنرستان ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه در سنندج، تأکید کرد: فلسفه اصلی آموزش و پرورش استثنایی طی مدارج دانشگاهی نیست بلکه آموزش درس‌ها، مهارت‌های زندگی و افزایش آگاهی دانش آموزان برای حضور در جامعه است.