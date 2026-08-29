۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز مدارس استثنایی سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر شنبه همزمان با ششمین روز هفته دولت، در آیین کلنگزنی پروژه احداث زمینهای ورزشی با کفپوش گرانولی درجاریز اظهار کرد: این طرح در مدارس منتخب شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره اجرا میشود و در قالب آن پنج فضای ورزشی جدید با مجموع مساحت ۳۰۰ مترمربع در اختیار دانشآموزان با نیازهای ویژه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: استفاده از کفپوش گرانولی درجاریز در این زمینها، ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیتهای ورزشی، با هدف افزایش ایمنی و کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از زمینخوردن دانشآموزان پیشبینی شده است.
فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: میزان توجه به جامعه افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در جامعه، یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی و پویایی جامعه مدنی است.
سجادی افزود: دانشآموزان با نیازهای ویژه باید از امکانات مناسب آموزشی، پرورشی و ورزشی برخوردار باشند و توسعه فضاهای ورزشی میتواند نقش مؤثری در افزایش نشاط، ارتقای سلامت و توانمندسازی این دانشآموزان داشته باشد.
فرماندار سنندج از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مدارس استثنایی و مراکز جامع شهرستان خبر داد و گفت: تأمین امکانات مورد نیاز دانشآموزان با نیازهای ویژه باید با همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی دنبال شود.
سجادی با بیان اینکه حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه تنها محدود به حوزه آموزش نیست، عنوان کرد: فراهم کردن زیرساختهای مناسب آموزشی، پرورشی و ورزشی، زمینه را برای افزایش توانمندی و حضور مؤثرتر این دانشآموزان در جامعه فراهم میکند.
وی بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی در این زمینه تأکید کرد و افزود: ارتقای امکانات مدارس استثنایی و مراکز جامع، اقدامی در راستای تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصتهای برابر برای دانشآموزان با نیازهای ویژه است.
اختصاص اعتبار برای تعمیر و تجهیز مدارس استثنایی و همزمان آغاز عملیات احداث فضاهای ورزشی جدید، از جمله اقدامات انجام شده در سنندج برای بهبود زیرساختهای آموزشی و افزایش امکانات مورد نیاز دانشآموزان با نیازهای ویژه به شمار میرود.
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