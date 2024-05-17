به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو قهرمانی جهان که در ویتنام جریان دارد، امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه مسابقات اوزان ۵۸-، ۷۴- و ۸۷- کیلوگرم مردان، ۴۹-، ۶۲- و ۷۳- کلوگرم برگزار شد که تیم ملی کشورمان توسط مهدی حاج موسایی و محمد حسین یزدانی دو مدال طلا، ملیکا میرحسینی و مهران برخورداری دو مدال نقره و ابوالفضل زندی هم یک مدال برنز کسب کرد.

در وزن ۵۸- کیلوگرم تیم ملی ایران ۲ نماینده داشت، مهدی حاجی موسایی و ابوالفضل زندی با برتری مقابل رقبای خود به مرحله نیمه نهایی راه یافته و مدال برنز خود را قطعی کردند. ابوالفضل زندی ابتدا «پوتی» از مالزی و سپس «تامیرلان» از قزاقستان را با نتایج مشابه ۲ بر صفر پشت سر گذاشت. درنهایت حاجی موسائی راهی مبارزه نهایی شد و زندی برنز گرفت. حاجی موسایی در مبارزه نهایی برابر «پارک» حریف قدرتمند کره جنوبی نمایش خیره کننده داشت و با پیروزی ۲ بر صفر موفق به کسب مدال طلا شد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم هم هر دو نماینده ایران به دیدار نهایی صعود کردند. محمد حسین یزدانی با ارائه مبارزاتی سطح بالا و تکنیکی ابتدا «کابلان» از قزاقستان را از پیش رو برداشت و سپس «کانگ سانگ هیون» قهرمان جهان از کره جنوبی را دو راند متوالی شکست داد. وی در نیمه نهایی مقابل «فهد صبیحی» از اردن بازهم در دو راند به برتری رسید و فینالیست شد.

مهران برخورداری دیگر نماینده ایران در این وزن از آن سوی جدول به فینال صعود کرد. وی ابتدا «چن لینگ» از چین تایپه را شکست داد و در ادامه مقابل «نیکیتا رافائلوویچ» قهرمان آسیا و نایب قهرمان جهان از ازبکستان را نیز در راند شماری ۲ بر یک به برتری دست یافت. مرد المپیکی تکواندو ایران در مرحله نیمه نهایی نماینده ایران «منگ» از چین در طی راند از پیش رو برداشت و به دیدار نهایی صعود کرد.

فینال تمام ایرانی این وزن را دو نماینده کشورمان برگزار کردند که در نهایت یزدانی طلا گرفت و برخورداری به نشان نقره دست یافت.

امیرسینا بختیاری دیگر نماینده ایران در وزن ۷۴- کیلوگرم دور نخست «احمد الموالید» از عربستان را شکست داد اما برابر «نجم الدین» از ازبکستان ۲ بر یک باخت و حذف شد.

در گروه بانوان و ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «تران نگویان» نماینده میزبان آغاز کرد و در ادامه «جوونا» از ازبکستان را با همین نتیجه پشت سرگذاشت و راهی مبارزه نهایی شد. میرحسینی در مبارزه نهایی برابر «مینا میونگ» از کره جنوبی با وجود ارائه مبارزه نزدیک و پایاپای ۲ بر یک در راند شماری باخت و نقره گرفت.

اما در وزن ۴۹- کیلوگرم مبینا نعمت زاده ابتدا «مانگین» از فیلیپین را شکست داد و سپس به نماینده ویتنام باخت و حذف شد. الهام حقیقی هم در وزن ۶۲- کیلوگرم «سیلیویا» از اندونزی را شکت داد اما در مصاف با «فروزا سادیکووا» دارنده دو برنز جهان و طلای آسیا از ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

تیم ملی تکواندو ایران تا کنون موفق به کسب ۷ مدال طلا، نقره و برنز شده است. مهدی حاجی موسایی و محمد حسین یزدانی دو نشان طلا، ملیکا میرحسینی و مهران برخورداری دو مدال نقره، سعید نصیری، متین رضایی و ابوالفضل زندی هم ۳ مدال برنز کسب کرده‌اند.