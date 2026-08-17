به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صد و هفتادمین اجتماع مردمی ولایت‌مدار گرگان، امشب رأس ساعت ۲۱ در میدان وحدت این شهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این اجتماع مردمی همچون شب‌های گذشته و در راستای اعلام حضور و همبستگی مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استمرار این اجتماعات گفت: مردم ولایت‌مدار گرگان طبق روال شب‌های گذشته، رأس ساعت مقرر در میدان وحدت حضور خواهند یافت.

قربانی خاطرنشان کرد: صد و هفتادمین اجتماع مردمی ولایت‌مدار گرگان امشب ساعت ۲۱ در میدان وحدت برگزار می‌شود.