به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمدزمان قربانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صد و هفتادمین اجتماع مردمی ولایتمدار گرگان، امشب رأس ساعت ۲۱ در میدان وحدت این شهر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این اجتماع مردمی همچون شبهای گذشته و در راستای اعلام حضور و همبستگی مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به استمرار این اجتماعات گفت: مردم ولایتمدار گرگان طبق روال شبهای گذشته، رأس ساعت مقرر در میدان وحدت حضور خواهند یافت.
قربانی خاطرنشان کرد: صد و هفتادمین اجتماع مردمی ولایتمدار گرگان امشب ساعت ۲۱ در میدان وحدت برگزار میشود.
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