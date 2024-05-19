ایرانسل حامی دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، راهکارهای سازمانی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ضمن حضور در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزههای مرتبط با هوشمندسازی صنایع و معدنکاری دیجیتال، حامی اصلی برگزاری این رویداد جامع است که از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۳، در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، شامل سه رویداد متوالی سالانه «چهاردهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران با نگاهی به بازار»، «ششمین همایش چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته با نگاهی به تولید و بازار» و «سومین همایش معدنکاری دیجیتال» است و از بخشهای مختلف از جمله سخنرانیها، میزگردهای تخصصی، همایش، کارگاههای آموزشی و نمایشگاه، تشکیل شده است.
راهکارهای سازمانی ایرانسل نیز به عنوان تنها اپراتور حاضر در این رویداد، آخرین دستاوردهای خود در حوزههای هوشمندسازی صنایع و معدنکاری دیجیتال را ارائه میکند که از جمله مهمترین آنها میتوان به راهکارهای «سرویسهای تأمین زیرساخت ارتباطی و توسعه شبکه»، «پوشش شبکه اختصاصی»، «سرویس موبایل سازمانی»، «واکه سیستم بیسیم ایرانسل» و «سامانه لجستیک هوشمند صنعتی و معدنی»، اشاره کرد.
همچنین در روز چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳، مدیران ارشد راهکارهای سازمانی ایرانسل، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در کارگاه «اتصالپذیری اختصاصی در معادن و راهکارهای ارتباطی مبتنی بر آن» که در سالن رازی هتل المپیک برگزار میشود، ارائه و سخنرانی دارند. در این روز و از ساعت ۹ تا ۱۱، میزگرد تخصصی با موضوع «وضعیت معدنکاری هوشمند و انقلاب صنعتی نسل ۴ در معدن و صنایع معدنی» نیز در سالن بینالمللی هتل المپیک، با حضور مدیران ارشد راهکارهای سازمانی ایرانسل، برگزار میشود.
این رویداد جامع، با حضور تصمیمگیران، تصمیمسازان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار میشود و فرصتی را فراهم میکند تا شرکتکنندگان و علاقمندان، با حضور در این رویداد جامع ضمن اطلاع از فرصتها و چالشها و بهروزترین تحولات این حوزهها، از نمایشگاه بزرگ این رویداد نیز بازدید کنند. هدف از برگزاری این رویداد نیز، ایجاد فرصتی ارزشمند جهت تبادل اطلاعات بین بازیگران اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی داخلی و بینالمللی است. دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ، از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۳، با حضور و حمایت ایرانسل، از ساعت ۸ تا ۱۷، در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
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