تعطیل کردن شنبه از یک مجلس انقلابی بعید بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین، با تبریک ایام دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) به بیان حدیثی از آن حضرت پرداخت و گفت: امام رضا (ع) می‌فرماید: رحمت خدا بر بنده‌ای که امر ما را زنده کند، دانش‌های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد، اگر مردم، زیبایی‌های سخنان ما را می‌دانستند، از ما پیروی می‌کردند.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح اهمیت این حدیث ادامه داد: بیداری افکار عمومی و دانشجویان در غرب و اروپا و اعتراض آنها به جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اعمال می‌کند؛ مصداق کوچکی از این حدیث است، اگر کلام حق به گوش مردم برسد فطرت بشری بیدار می‌شود و به مسیر هدایت حرکت می‌کنند.

وی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری گفت: تصویب چنین مصوبه‌ای از سوی یک مجلس انقلابی بعید بود و کاهش ساعت کاری با شعار سال «جهش تولید و مشارکت مردم» هم خوانی ندارد.

منتظری تصریح کرد: تعطیلی شنبه با استدلال اینکه از نظر اقتصادی دچار مشکل هستیم اصلاً قابل پذیرش نیست، اکثریت قاطع مردم در ایران ارتباط اقتصادی با خارج از کشور ندارند و در خصوص آن اقلیت می‌توان تدابیر خاص دیگری اندیشید و درصد اندکی از ادارات و بانک‌ها می‌توانند مشکل اقتصادی تجار و کسانی که ارتباط بین المللی و اقتصادی با خارج از کشور دارند را مرتفع کنند، لذا اینکه بخواهیم با تصویب این مصوبه اکثریت را فدای اقلیت کنیم خلاف عقل، منطق، روش و رویه اسلاف ماست.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم توجه به پرونده‌های مرتبط با اقتصاد کشور در جهت تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده‌هایی که مرتبط با مسائل تولیدی و اقتصادی است را در اولویت قرار دهید و این دست پرونده‌ها با نهایت سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.

منتظری تصریح کرد: در پرونده‌هایی که در هیأت عمومی مطرح می‌شود اصل خلاصه نویسی رعایت شود؛ گزارش ارائه شده گویا و استنادات خوب و جامع داشته باشد و در گردش کار پرونده از تکرار پرهیز شود.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت درخواست‌های اعاده دادرسی در شعب گفت: سوابق پرونده‌های اعاده دادرسی قبل از ارجاع پیوست شود.

منتظری ضمن انتقاد از افزایش پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر بر لزوم توجه به مؤلفه‌های اتقان آرا تاکید کرد.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سیدکریمی معاون قضائی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام مشاور ریاست دیوان عالی کشور، دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، دکتر جمال انصاری معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور ضمن بیان نقطه نظرات، گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.