به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی پیامی شهادت خادم الامامالرضا علیهالسلام و خادم ملت شریف ایران شهید آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی، دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، آیتالله سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از عزیزان را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
وَمَنْ یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا
شهادت خادم الامام الرضا علیهالسلام و خادم ملت شریف ایران شهید آیتالله دکتر حاج سیدابراهیم رئیسی رضوان الله تعالی علیه، ثلمه جبران ناپذیری در ایران اسلامی و درد جان سوزی بر قلوب مؤمنان و مستضعفان جهان انداخت.
آیت الله رئیسی عالمی اندیشمند، رئیس جمهوری مردمی، مجاهدی مخلص و مدیری متخلق به اخلاق نبوی بود که در شب میلاد حضرت ثامنالحجج علیهالسلام در انجام خدمت به مردم عزیز ایران آسمانی و ضیافت رضوی نصیبش شد.
باید اعتراف کنم در این مدتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در محضر سیدالشهدای خدمت و سیاست بودم، هر لحظه شهادت را در چهره نورانی ایشان میدیدم. اوصاف شهیدان از جمله توحید، تدبیر، حکمت و فضیلت، اخلاص، تواضع، صفا، عقلانیت و تفکر، ولایتمداری و مردمداری در هستی او مستقر بود.
شهادت آیتالله رئیسی و آیتالله سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه و مردمی استان آذربایجان شرقی و دکتر حسین امیرعبداللهیان دیپلمات انقلابی و وزیر خارجه و دکتر مالک رحمتی استاندار تلاشگر آذربایجان شرقی و سردار دلسوز سید مهدی موسوی و خلبانان و کادر پرواز را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران و خانواده معظم آنها به ویژه همکار مخلص و دانشمند و استاد فرهیخته خانم دکتر علمالهدی و فرزندان و دامادهای بزرگوارش تبریک و تسلیت عرض میکنم.
خداوند متعال رضوان و جنت الهی، ضیافت محمدی، علوی، فاطمی و رضوی را نصیبشان سازد و به خانواده معظم شهیدان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
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