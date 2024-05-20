به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران شهادت رئیس‌جمهور و هیأت همراه را در بیانیه‌ای تسلیت گفت.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سَلَامٌ عَلَیٰٓ إِبۡرَٰهِیمَ

کَذَٰلِکَ نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ

انَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِینَ



روح بلند آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، خادم‌الرضا (ع) و خادم ملت ایران که در تمامی دوران مسیر خدمت، مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر لحظه‌ای آرام نداشت و بر عهد صادقانه خود با خداوند متعال، مجاهدانه ایستاد؛ در ایام میلاد ولی نعمت خود به ملکوت اعلی پیوست تا این سید عزیز و همراهانش، به مصداق آیه شریفه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ، به جمع یاران شهید خود ملحق شوند.

با قلبی آکنده از غم، شهادت جان‌سوز حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محبوب و همراهان‌شان حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.

بی شک این کشور همچون گذشته از این ضایعه‌ی بزرگ با سربلندی عبور خواهد کرد و با حضور و زعامت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، پیروز تر از قبل تا ظهور منجی عالم بشریت حرکت خواهد نمود.