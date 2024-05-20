تسلیت رییس سازمان عقیدتی نیروی انتظامی در پی شهادت رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانشان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بِسْمِ رب الشهدا و الصدیقین

"مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلًا"

عطر شهادت یک بار دیگر فضای کشور را با آسمانی شدن آیت الله رئیسی فرزند و خادم ملت و خادم الرضا و جمعی از همراهانش فرا گرفت و رهبر و ملت بزرگوار ایران و دوستداران انقلاب اسلامی را در غم و اندوه فقدان جانکاهشان به سوگ نشاند.

نظام اسلامی و مردم انقلابی در این حادثه دلخراش جمعی از خدمتگزاران صادق و مردمی را که برای اعتلا و پیشرفت کشور و رفاه ملت سر از پا نمی‌شناختند و بی وقفه و مجاهدانه مسیر خدمت را پیش گرفته بودند از دست دادند اما راه این شهیدان والامقام به ویژه سید محرومان و سیدالشهدای خدمت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی «رضوان الله تعالی علیه» با هدایت‌های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت و به فرموده معظم له «هیچ خللی در روند امور اجرایی کشور به وجود نخواهد آمد».

شهید گرانقدر آیت الله رئیسی اندیشمندی مبارز و سرباز خستگی ناپذیر ولایت در میدان خدمت و عالمی مخلص، متواضع و ساده زیست و الگوی تمام عیار زی طلبگی در اوج مقام و مسئولیت بود، این شهید عزیز و همراهان شهیدش سرانجام با بیش از ۴ دهه خدمت خالصانه و صادقانه و مجاهدانه در سنگرهای مختلف خدمت اجر و پاداش خدمت را دریافت نموده و سرافرازانه و سعادتمندانه «عند ملیک مقتدر و عند ربهم یرزقون» به همراه همراهانش آرام گرفت و به شهیدان پیوست.

اینجانب که توفیق بهره‌مندی از لطف و محبتش را داشتم و خود نیز از ارادتمندان آن شهید بودم، با چشمی اشکبار و دلی خونین شهادت این شخصیت مردمی ولایی و محبوب و همراهانش به ویژه عالم جلیل القدر شهید آل هاشم را به محضر امام زمان (عج) و نایب برحقش حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و، اعضای مجلس خبرگان رهبری خانواده محترم و ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت و رضوان الهی و حشر با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را برای این شهیدان مسئلت دارم. در پایان نیز به ملت ایران اطمینان می‌دهم که همکاران عزیزم در سازمان انتظامی کشور با هوشیاری و اقتدار کامل، امنیت کشور و آرامش مردم را در هر شرایط حفظ خواهند کرد.

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