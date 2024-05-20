انواع ویلچر و ویژگی های آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افراد به دلایل مختلف ازجمله کهولت سن، فلج مغزی و سایر ناتوانیهای موقت یا دائمی حرکتی، به خرید ویلچر نیاز پیدا میکنند. wheelchair به معنی صندلی چرخدار، یک فناوری قدیمی است که استقلال و آزادی عمل را به افراد توانخواه برمیگرداند و کمک میکند تا کاربر در تمامی فعالیتهای اجتماعی، ورزشی و تفریحی حضور داشته باشد. این صندلیهای چرخدار در انواع مختلف دستی، برقی، ساده، ارتوپدی، برانکاردی، اسپرت و … تولید میشوند و هر فرد بستهبه شرایط جسمی و نیاز خود باید مناسبترین نوع آن را انتخاب کند. در این مطلب با بررسی کامل و همهجانبه، تلاش کردهایم در خرید این وسیله شما را راهنمایی کنیم.
تفاوت صندلی حملونقل با صندلیهای چرخدار استاندارد
برای افراد دارای اختلال حرکتی، وسایل کمکی در اشکال و اندازههای بسیار متنوعی وجود دارد که رایجترین آنها صندلیهای حملونقل سبک یا معمولی و صندلیهای چرخدار استاندارد یا همان ویلچر هستند. این دو در ساختار و نوع کاربری با هم تفاوت دارند. بهتر است ابتدا تفاوتهای آنها را بشناسید و سپس برای خرید اقدام کنید.
برجستهترین تفاوت صندلی حملونقل با صندلیهای چرخدار استاندارد در اندازه چرخهای آنهاست. صندلیهای حملونقل چرخهای کوچکتری دارند و کاربر نمیتواند خودش صندلی را به حرکت درآورد؛ به بیانی دیگر، ساختار صندلیهای حملونقل برای استفاده مستقل طراحی نشده است و حتماً باید توسط فرد دیگری از پشت هل داده شوند. این صندلیها جمعوجور، سبک و قابل تا شدن هستند و بیشتر برای سفر یا استفاده در قطار، هواپیما، اتوبوس و … کاربرد دارند؛. اما اندازه چرخهای صندلیهای کمکحرکتی استاندارد، بزرگتر است تا کاربران، مستقلاً توانایی به حرکت درآوردن آنها را داشته باشند. در ادامه اصول طراحی و انواع صندلیهای چرخدار استاندارد موجود در بازار را بررسی کردهایم.
ویژگیهای ویلچر
Wheelchair یک وسیله کمکحرکتی تخصصی است و برای افرادی طراحی شده است که توانایی حرکت کردن بدون کمک را ندارند یا در راه رفتن دچار مشکل شدهاند. این صندلیهای چرخدار در اندازهها، طرحها و کاربریهای متنوعی تولید میشوند؛ با اینحال، ساختار و مکانیزم اولیه آنها مشترک است.
در تمامی صندلیهای چرخدار استاندارد، چرخهای جلو کوچکتر است و غالباً به مکانیزم چرخی آزادانه متصل هستند تا چرخاندن آنها آسانتر باشد؛ اما چرخهای عقب مقداری بزرگتر طراحی و تعبیه میشوند که با نردههای چرخشی همراه است. با رانده شدن ریلها صندلی رو به جلو حرکت میکند و کاربر میتواند بهطور مستقل حرکت کند و به کمک فرد دیگری نیاز ندارد.
خرید ویلچر و استفاده از این وسیله کمکی، زندگی را برای افراد توانخواه آسان میکند. البته باتوجهبه تنوع مدلها، اندازهها و حتی برندهای مختلف، ممکن است انتخاب بهترین گزینه مقداری دشوار و سردرگمکننده باشد؛ بنابراین، پیش از خرید، انواع مختلف این وسیله کمکحرکتی کاربردی و رایج را به خوبی بشناسید.
انواع wheelchair
صندلیهای کمک حرکتی تخصصی و استاندارد در یک دستهبندی کلی، به انواع دستی (مکانیکی) و برقی تقسیم میشوند و در دستهبندی دیگری انواع برانکاردی، ارتوپدی، مخصوص حمام و توالت، اسپرت، ویژه اطفال، مدلهای MRI، CP و مدلهای ساده را شامل میشوند. انواع مدلهای دستی و برقی ویژگیها و کاربری متفاوتی دارند، بهتر است بستهبه شرایط بدنی فرد نیازمند، نوع مناسب را انتخاب کنید.
انواع ویلچر برقی
مدلهای برقی دارای موتور و صفحه کنترل هستند و کاربر میتواند از طریق این کنترل پنل، سرعت و جهت حرکت صندلی را تغییر دهد. این مدلها با باتری شارژ میشوند. مدلهای برقی برای افرادی که در قسمت بازو دچار مشکل هستند، کاربرد دارد. این مدلها بستهبه برند سازنده و شکل ظاهری، با قیمتهای متفاوتی به فروش میرسند و در کل قیمت آنها نسبت به مدلهای دستی بیشتر است.
انواع صندلیهای چرخدار برقی که مناسب حرکت در سطح صاف و حتی شیبدار هستند، به دو مدل مبله و تاشو یا مسافرتی تقسیمبندی میشوند. مدلهای تاشو یا مسافرتی به لحاظ حملونقل آسان محبوبیت بیشتری دارند؛ اما مدلهای دیگر قابل تخت شو، ایستا و سیستمی نیز در بازار موجود است که باتوجهبه کاربری و ویژگیهای کاربردی فوقالعاده مورد توجه قرار میگیرند.
صندلی چرخدار برقی تختشو، قابلیت تبدیل شدن به برانکارد را دارد.
صندلی چرخدار برقی ایستا به کاربر کمک میکند روی پاهای خود بایستد.
صندلی چرخدار برقی سیستمی برای بالا رفتن از پلهها کاربرد دارد.
انواع ویلچرهای دستی
مدلهای دستی، همانطوری که از نامش مشخص است با کمک دست حرکت میکند؛ به این مدلها غیربرقی یا مکانیکی نیز میگویند و به انواع ساده، ارتوپدی، حمامی، برانکاردی، اسپرت، سیپی، امآرآی و اطفال تقسیم میشوند که در ادامه بهطور مختصر، بارزترین ویژگیهای هرکدام را ذکر کردهایم.
مدلهای ساده: امکانات کمتری دارند، با اینحال ساختار اساسی آنها، امکان حرکت کردن آزادانه در فضاهای مختلف را به کاربر میدهد.
ارتوپدی: این مدل در کنار کارایی و ویژگیهای معمول، قابلیت جداسازی جاپایی و زیردستی را هم دارد.
CP: این مدل بهدلیل برخورداری از نگهدارنده گردن، پهلو، سر، ران و همچنین جداکننده پاها، بهترین گزینه برای بیماران سیپی یا فلج مغزی است.
برانکاردی: این مدل ویژگیهای ارتوپدی را بهاضافه قابلیت تبدیل شدن به تخت یا برانکارد دارد. توجه داشته باشید که قیمت ویلچر بستهبه نوع و ویژگیهای آن متفاوت است.
مدل مخصوص MRI: این مدلها بیشتر در بیمارستان کاربرد دارند و مخصوص اتاق عمل، استخر، رادیولوژی، امآرآی و … هستند.
اسپرت یا ورزشی: مدل ورزشی برای افراد توانخواه ورزشکار کاربرد دارد. طراحی آن به گونهای است که حتی فرد معلول نیز میتواند لوازم موردنیاز را به صندلی اضافه کند.
اطفال: این مدل با اندازههای کوچکتر و در طرحها و رنگبندیهای جذاب برای کودکان مناسبسازی شدهاند.
علاوهبر موارد فوقالذکر، انواع صندلیهای چرخدار استاندارد براساس ابعاد، وزن و جنس در انواع دیگری موجود هستند. برای مثال، مدلهای پلی اتیلن (مخصوص مراکز آبدرمانی، MRI، استخر و …) حمام و دستشویی (ابعاد مناسب برای عبور از دربهای کوچک و جنس استیل ضد زنگ)، کالسکهای (وزن سبک و قابلیت تاشدن مناسب مسافرت)، کربنی (ساخته شده با آلیاژ کربن و وزن سبک برای حمل آسان) و ... .
بررسی مدلهای ویلچر
وسایل کمکحرکتی برای کمک به راه رفتن افراد مسن، مبتلایان به فلج مغزی و سایر افرادی که مشکلات حرکتی دارند، طراحی شدهاند. رایجترین و کاربرتریترین وسیله کمکحرکتی، ویلچر یا همان صندلیهای چرخدار تخصصی هستند که بهدلیل فراهم کردن امکان حرکت مستقل و حضور در محیطهای مختلف، محبوبیت بیشتری دارند. در این مطلب، انواع مدلهای دستی و برقی این صندلیهای کمکحرکتی کاربردی را معرفی کردیم و ویژگیهای هرکدام را توضیح دادیم. هرکدام از این مدلها بستهبه شرایط جسمی فرد و محیط مورد استفاده کارایی بهتری خواهند داشت. امیدواریم، مطالب ذکر شده بتواند در خرید ویلچر و انتخاب بهترین گزینه مفید واقع شود.
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