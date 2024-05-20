به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه های رادیویی و تلویزیونی از روز گذشته ۳۰ اردیبهشت برنامه های خود را مرتبط با رییس جمهور کرده اند. در این گزارش هم جزییاتی از برنامه های رادیویی با مضمون خادم الرضا (ع) شهید خدمت در معاونت صدا منتشر شده است.

رادیو ایران؛ روایت ویژگی های اخلاقی شهید خدمت

برنامه «بحث روز» به تهیه کنندگی فاطمه ربانی و اجرای محمدرضا قربانی در شبکه رادیویی ایران به ابعاد فردی و اجتماعی شهدای خدمت آیت الله دکتر رئیسی و هیات همراهشان می پردازد و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. این برنامه از امروز تا جمعه هر روز ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو ایران پخش می شود.

رادیو جوان؛ شهید جمهور

شبکه رادیویی جوان از ساعات شروع خبر سانحه در حال اطلاع‌رسانی به مخاطبان و ارتباط با خبرنگاران محل وقوع حادثه و مسؤولان کشوری و لشکری است. از صبح امروز، این شبکه رادیویی با گروه برنامه صبحگاهی «جوان ایرانی سلام» به صورت ویژه و زنده تا ساعت ۱۱ به پخش اخبار مربوط به شهادت رئیس جمهور خادم الرضا (ع) شهید خدمت پرداخته و بخش‌های مختلفی را آماده و ارائه کرد.

رادیو فرهنگ؛ برای ابراهیم

رادیو فرهنگ به مناسبت شهادت رئیس جمهور ویژه برنامه «برای ابراهیم» را روانه آنتن می کند. این برنامه به تهیه کنندگی مریم مقدسی ‌و سید هادی موسوی نژاد و اجرای کارشناسی حمید ولیان پخش می شود.

رادیو تهران؛ ارتباط با مسؤولان کشوری

ویژه برنامه این شبکه با نام «شهید جمهور» روی آنتن می رود و به بیان ویژگی های شخصیتی آیت الله ابراهیم رئیسی می پردازد.

رادیو سلامت؛ خادم الرضا

ویژه برنامه «خادم الرضا» با محور شهید خدمت به صورت ام سی از شبکه رادیویی سلامت پخش می شود. این برنامه ضمن گفت و گو با کارشناسان درباره ویژگی های شهید جمهور در قالب آیتم های مختلف صحبت های رئیس جمهور خادم الرضا (ع) را پخش می کند.

رادیو اقتصاد؛ گفت و گو با کارشناسان

رادیو اقتصاد از طریق ارتباطات تلفنی با مسؤولان در برنامه های زنده، برنامه زنده «روزیِ نو» را به صورت مستقل روی آنتن برد.

رادیو معارف؛ انعکاس رشادت های شهید جمهور

شبکه رادیویی معارف برنامه «خادم الرضا» را از صبح امروز روانه آنتن کرده است.

رادیو قرآن؛ همراه با تسنیم

برنامه زنده «تسنیم» به صورت ام سی از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود. این برنامه به صورت ویژه به بیان ویژگی شهید جمهور می پردازد.

رادیو نمایش؛ خادم الرضا

ویژه برنامه «خادم الرضا» به تهیه کنندگی محسن جواهری، گویندگی حمید یزدانی ابیانه و مهرناز شعبانی و با حضور کارشناسان سیاسی از شبکه نمایش پخش می شود.

رادیو صبا؛ تواضع شهید جمهور

فضای شبکه رادیویی صبا از شب گذشته تغییر کرد و گزارشگران برنامه مرتب با حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ارتباط برقرار کردند. برنامه «صبح صبا» در قالب گفت و گو با کارشناسان به بیان ویژگی های اخلاقی خادم الرضا (ع) شهید خدمت و هیات همراه ایشان پرداخت.

رادیو ورزش؛ پناه پهلوانان

ویژه برنامه «پناه پهلوانان» از این شبکه روی آنتن می رود که این برنامه با دعوت از خادمان حرم درباره شهید جمهور گفت و گو می کند.

رادیو پیام؛ لحظه به لحظه با مردم

فضای رادیوهای پیام و آوا از روز گذشته لحظه به لحظه همراه با مردم بوده و درباره شهید جمهور اطلاع رسانی کرده است. ارتباط با مسؤولان و صحبت درباره ویژگی های اخلاقی و رفتاری خادم الرضا (ع) شهید خدمت از دیگر برنامه های این ۲ رادیو است.

ایرانصدا؛ شهید خدمت

شبکه ایرانصدا از روز گذشته در فضای مجازی، محتوایی پیرامون شهید جمهور برای دسترسی به مخاطبان بارگذاری کرده است.