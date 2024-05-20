بن گویر، اسموتریچ و لاپید خشم خود را بر سر دادگاه لاهه ریختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران رژیم صهیونیستی به شدت از درخواست دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم به خشم آمدند.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به شدت به دادستان دیوان بین المللی کیفری حمله کرد و گفت: دادگاه لاهه نتانیاهو و گانتز را با رهبران حماس در یک کفه ترازو قرار داده است. اعزام نماینده به دادگاه اشتباهی فاحش بود.

بنی گانتز عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: قرار دادن سران ما با تروریستها در یک کفه ترازو به مثابه کوری اخلاقی است. پذیرش موضع دادگاه لاهه به مثابه جنایت تاریخی خواهد بود که هرگز محو نخواهد شد.

از سوی دیگر بزائل اسموتریج وزیر دارایی رژیم صهیویستی نیز با خشم تمام مدعی شد: صدور حکم بازداشت به مثابه آخرین میخ بر تابوت دادگاه سیاسی زده و ضد یهودی خواهدبود. اسرائیل به دفاع از خود ادامه خواهد داد و تاریخ درباره کسانی که در کنار نازی های حماس ایستادند، قضاوت خواهد کرد. دوستان اسرائیل هرگز اجازه تداوم فعالیت دیوان بین المللی کیفری را نخواهند داد.

یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: تصمیم دادگاه لاهه فاجعه سیاسی است و ما این همسانی با حماس را نخواهیم پذیرفت و در قبال آن ساکت نخواهیم شد.