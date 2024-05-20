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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۸

بن گویر، اسموتریچ و لاپید خشم خود را بر سر دادگاه لاهه ریختند

بن گویر، اسموتریچ و لاپید خشم خود را بر سر دادگاه لاهه ریختند

سران رژیم صهیونیستی به شدت از درخواست دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی از جمله نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم به خشم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران رژیم صهیونیستی به شدت از درخواست دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم به خشم آمدند.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به شدت به دادستان دیوان بین المللی کیفری حمله کرد و گفت: دادگاه لاهه نتانیاهو و گانتز را با رهبران حماس در یک کفه ترازو قرار داده است. اعزام نماینده به دادگاه اشتباهی فاحش بود.

بنی گانتز عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: قرار دادن سران ما با تروریستها در یک کفه ترازو به مثابه کوری اخلاقی است. پذیرش موضع دادگاه لاهه به مثابه جنایت تاریخی خواهد بود که هرگز محو نخواهد شد.

از سوی دیگر بزائل اسموتریج وزیر دارایی رژیم صهیویستی نیز با خشم تمام مدعی شد: صدور حکم بازداشت به مثابه آخرین میخ بر تابوت دادگاه سیاسی زده و ضد یهودی خواهدبود. اسرائیل به دفاع از خود ادامه خواهد داد و تاریخ درباره کسانی که در کنار نازی های حماس ایستادند، قضاوت خواهد کرد. دوستان اسرائیل هرگز اجازه تداوم فعالیت دیوان بین المللی کیفری را نخواهند داد.

یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: تصمیم دادگاه لاهه فاجعه سیاسی است و ما این همسانی با حماس را نخواهیم پذیرفت و در قبال آن ساکت نخواهیم شد.

کد مطلب 6113715

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    نظرات

    • US ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      13 0
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      این حیوان صفت ها ی آدم کش را باید اعدام می‌کردند کودک کش به تمام معنا‌ننگ برشماقاتلان
    • مهر آب *. IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      14 0
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      عامل اصلی سقوط صهیونیسم....غرور تکبر زیاد وخود بینی میباشد..دنیا .سازمان ملل. دادگاه لاهه ووووو ای اعراب هنوز جاهل خلیج همیشه فارس چشم های خود بسته ان. باز کنید به انسانیت وحقوق بشر.
    • عقیل اکبری ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      11 0
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      بن گویرنژادپرست.کودک کش...باخوی حیوانی بزرگ شده..مردم هوشیارباشید..این کابینه برسرمردم علنی کلاه گذاشته .دروغ می گوید..من خودم دربیت المقدس برعلیه ایشان تظاهرات برپامی کنم..مردم برعلیه نتانیاوه بپاخیزید
    • ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      10 1
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      همین سازمان ملل ک منشور پاره کردن ،اینا صهیونیست هارو با تبانی انگلیس دولت جعلی دونست،این حرفا نیست عدالت فقط برا هیلتر صدام قذافی سوچی حسنی مبارک مرسی پینوشه نیست ،عدالت اجرا بایددبشه،یا ترور میشه،باید تحویلش بدن،نسل کشی وجنایا جنگی مدرسه بیمارستان گورهای دسته جمعی تجاوز ۷۶ سال دیگه بسته، باید تمام
    • حامد IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      7 0
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      چقدر این ها نفهمند
    • احمد IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      11 1
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      مرگ بر اسرائیل و آمریکای جناتکار
    • مهرو ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      8 0
      پاسخ
      دیگه اخر کاره اسرائیله خب طبیعیه که همچین واکنش هایی رو نشون بدن امیدوارم همون بلاهایی که سر فلسطینیا اوردن صدبرابر بدتر سرشون بیاد...
    • ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      7 2
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      عذاب الهی نزدیک است کفتار پارس پارس نکن
      • سیامک منصوری ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
        0 0
        بزودی پارسیان کفتارهای صهیونیست را به دریا میریزند صهیونیست کودکش عاقبتش نابودی است این وعده موسی وعیسی ومحمد رسول الله است عاقبت اسراییل ریخته شدن به وریاست۴
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      7 2
      پاسخ
      فقط برای نتانیاهو و گالانت کمه ، همین بن گویر و بقیه کابینه هم باید مجازات بشن ، البته اگر مثل همیشه حکم شون نمایشی و عوام فریب نباشه . لعنت خدا بر صهیونیست نسل کش و حامیانش
    • خاکی ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      10 0
      پاسخ
      تابه حال اینجوری نسوخته بودید؟نوش جان،هرچقدرهم که نفوذداسته باشیدبدونیدخون بی گناه روزمین نمیمونه
    • ناشناس ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      7 0
      پاسخ
      سلام ، گمون کنم دلشون برای یک موشکباران حسابی تنگ شده، اینبار مثل بار اول نیست، اون دستگرمی بودا .
    • محمد ممکن IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      6 0
      پاسخ
      سلام ، به والله،به بالله، به تاالله قسم اگر امام حکم بدهد و مقدمات کار را برایم فراهم کنند نتانياهو و سایر جنایتکاران را بدرک واصل میکنم.
    • ف ا ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      4 0
      پاسخ
      این رژیم پست ، 36 هزار غیرنظامی را کشته ، تازه میگه ما چکار کردیم که دیوان بضرر ما رأی داده.
    • فرزاد ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      1 0
      پاسخ
      دنیا ی امروز عدالتی از طرف سران امریکاه وسرانجام صیونیست هی دیده نمیشه دنیای امروز دردست ابر قدرت های بیوجدان قرار گرفته جای برای مظلوم فقرا ومستضعفین عالم وجود ندارد جای تاسف دارد برای این آقایان دم از حقوق بشر می‌زنند بردروغگو لعنت
    • ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اقای بن گویر شماها ۸۰سال است تجاوز وقتل ونسل کشی انجام میدهید تعجب ا ور است شماها نسل فلسطین را ریشه کن کردید حالا شما چی هستید مردم غزه از سرزمین خود دفاع میکنند براستی خجالت اور است
    • ناشناس ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      1 0
      پاسخ
      حیف افراد نجیب و اصیلی مثل گروه حماس نیست که با شما دیو صفتان آشغال کودک کش در یک کفه ترازو قرار گیرد. مرگ بر اسرائیل.
    • ایرانی ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اتفاقی که به دست نازی ها حدود صد سال پیش افتاده دلیل نسل کشی و جنایت حالا آن هم مسلمانان نیست هیچ کس یهود ستیز نیست همه جنایت ستیز هستند ننه من غریبم بازی دیگه بسته
    • علی اصغر ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      لاهه در آخر میگه باید یک تعهد بدید دیگه آدم نکشید و کاری به آشغال گری نداره
    • شاپور IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      1 0
      پاسخ
      تو باتلاق هر چی دست پا بزنی بیشتر فرو میری حال روز این سران اسرائیل هست ؟
    • محمد ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      0 0
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      اگر زودتر از اینها با این رژیم کودک کش برخورد می کردند حالا اینطور زبان در نمی آوردند دم افریقای جنوبی گرم که دست به چنین اقدامی زد
    • ناشناس IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بمیر بابا. آمریکا وانگلیس روباه پیر نباشن شما عرضه بستن بندشلوارتونم ندارین. هارت وپورت الکی نکنین کی بشه انشالله خیبر شکن وهایپرسونیک بباره روسرتون نسلتون منقرض بشه برین به درک
    • ج ایرانی ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل نقاب هست جانی اصلی آمریکا واروپا هست . آدرس غلط میدن

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