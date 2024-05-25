فدراسیون جهانی ما را غافلگیر کرد/ فقط ایران شرایط میزبانی داشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس مردان ایران از ۲۱ الی ۲۶ خرداد ماه در اردن برای صعود به مرحله پلی آف گروه ۲ دیویس کاپ جهانی در سال ۲۰۲۵به مصاف حریفان خود می رود. تیم های ایران ، عربستان ، اندونزی ، تایلند ، اردن ، سوریه ، جزایر پاسفیک ، مالزی ،سنگاپور، ویتنام در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

حمیدرضا نداف کاپیتان و مربی تیم دیویس کاپ ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درخصوص میزان آمادگی ملی پوشان برای حضور در این دوره از رقابتها اظهار داشت: قطعا کار برای من سخت خواهد بود چون هم به عنوان مربی باید کنار تیم باشم و هم بازیکن؛ پذیرفتن این مسئولیت سخت بود ولی تصمیم فدراسیون بود و من هم به این تصمیم احترام گذاشتم.

وی افزود: شرایط کلی تیم را هم بخواهیم ارزیابی کنیم بازیکنان خوب و آماده‌ای داریم ولی تغییراتی که فدراسیون جهانی در تاریخ این بازی‌ها انجام داد به نوعی ما را سورپرایز کرد. مسابقات دیویس کاپ قرار بود شهریور برگزار شود و حتی ایران درخواست میزبانی داده بود اما متاسفانه علاوه بر اینکه میزبانی از ما گرفته شد بلکه تاریخ مسابقات هم جلو افتاد که کار را برای ما دشوار خواهد کرد.

کاپیتان تیم دیویس کاپ ایران ادامه داد: برای حضور پرقدرت در این رویداد ما از فدراسیون درخواست کرده بودیم که در فیوچرز تونس شرکت کنیم ولی تا این لحظه هنوز ویزای تونس هم برای ما نیامده است. بلیتها را برای روز جمعه رزرو کردیم چون باید یکشنبه بازی کنیم اما هنوز ویزایی دریافت نکردیم. گرفتن میزبانی از ایران به دلیل مسائل سیاسی و اخیرا برگزار نشدن انتخابات فدراسیون کمی تعلل در کارها به وجود اورد اما امیدواریم این شرایط در ماه‌های آینده بهتر شود.

نداف در پاسخ به این پرسش که آیا ایران و یا سایر کشورها به تغییر تاریخ مسابقات اعتراضی نداشتند؟ گفت: اعتراض که به هر حال ما داشتیم ولی از آنجایی که مسابقات گروه دسته ۳ جهانی در کشورهایی است که از نظر آب و هوایی بسیار گرم هستند؛ امکان برگزاری در تاریخ دیگری نبود. مثلا عربستان هم پیشنهاد میزبانی داده بود ولی واقعا در ماهی مانند شهریور نمیشد این رقابتها را میزبانی کند تنها کشور ایران بود که این شرایط را داشت اما آنهم با میزبانی موافقت نشد.

مربی تیم دیویس کاپ ایران درباره نتیجه احتمالی ایران و احتمال صعود به دسته ۲ جهانی گفت: خیلی کار سخت است. یک میزبانی از ما گرفته شد هم در مسابقه‌ای که مقابل استونی داشتیم و هم در این دوره از رقابتها که شایستگی میزبان را داشتیم. از طرفی تیمهایی که امسال در گروه ۳ هستند خیلی قوی‌تراند برای مثال تایلند و اندونزی از جهانی به این دسته صعود کردند و یا همین تیم سوریه هم بازیکن خوب کم ندارد. تیم دیویس کاپ سوریه ۲ بازیکن دارد که در اروپا بازی میکنند و رنک جهانی خوبی دارند. زمین بازی هم که خاک نیست و قطعا همه این موارد در کنار هم کار را برای ما سخت خواهد کرد. من فکر میکنم ما بتوانیم در بهترین حالت در همین دسته ۳ جهانی باقی بمانیم.