به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح سه شنبه در جلسه استانی انجمن کتابخانه‌های استان کردستان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج اظهار کرد: سنندج از ظرفیت‌های قابل توجه فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و میزان استقبال مردم از برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی نشان می‌دهد که زمینه مناسبی برای توسعه این حوزه وجود دارد.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه کتاب و کتابخوانی متناسب با امکانات و اعتبارات موجود بوده است، اما ظرفیت فرهنگی سنندج و نیازهای جامعه ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی جدی‌تری برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ارتقای فرهنگ مطالعه انجام شود.

سرانه کتاب سنندج با وضعیت مطلوب فاصله دارد

فرماندار سنندج با اشاره به وضعیت سرانه کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیان کرد: اکنون سرانه فضای کتابخانه‌ای در سنندج حدود ۲ سانتی‌مترمربع است و به ازای هر نفر نیز حدود نیم جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی وجود دارد، در حالی که این شاخص در شرایط مطلوب باید به حدود چهار جلد برسد.

سجادی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که شهرستان سنندج در حوزه زیرساخت‌ها و منابع کتابخانه‌ای نیازمند توجه بیشتری است و حتی با میانگین‌های مطلوب کشوری نیز فاصله دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی تنها به سنندج اختصاص ندارد، گفت: وضعیت مطالعه و کتابخوانی در کشور نیز نیازمند ارتقا است و برای بهبود این شرایط باید با نگاهی فراتر از یک دستگاه و با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مختلف فرهنگی و اجرایی اقدام کرد.

اعتبارات به تنهایی پاسخگوی نیاز کتابخانه‌ها نیست

فرماندار سنندج درباره سهم نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها برای توسعه کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: تحقق این سهم می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما به تنهایی پاسخگوی نیازهای کتابخانه‌های عمومی نیست و باید از سایر ظرفیت‌های اعتباری و دستگاه‌های فرهنگی نیز استفاده شود.

وی افزود: اعتبارات حوزه کتابخانه‌های عمومی شهرستان در سال گذشته از حدود یک میلیارد تومان به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه امسال نیز رشد اعتبارات این حوزه ادامه داشته است.

سجادی تأکید کرد: افزایش اعتبارات نشان‌دهنده توجه مدیریت شهرستان به حوزه فرهنگ است، اما کمبود منابع مالی و امکانات نباید موجب توقف یا کاهش برنامه‌های فرهنگی شود.

کتابخانه‌ها باید نیاز مطالعاتی جامعه را پاسخ دهند

وی کتابخانه‌های عمومی را از مهم‌ترین نهادهای تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه دانست و تصریح کرد: اگر کتابخانه‌ها نتوانند پاسخگوی نیازهای مطالعاتی مردم باشند، بخشی از جامعه به سمت منابع دیگر از جمله فضای مجازی سوق پیدا می‌کند که در بسیاری از موارد محتوای آن سطحی و فاقد عمق لازم است.

فرماندار سنندج بر ضرورت تقویت منابع کتابخانه‌ای نیز تأکید کرد و گفت: در کنار توسعه فضا و زیرساخت، باید کتاب‌های فاخر و ارزشمند در اختیار کتابخانه‌ها قرار گیرد و برای معرفی این آثار و تسهیل دسترسی مردم به آنها نیز برنامه داشته باشیم.

سجادی با اشاره به ظرفیت شهرداری سنندج در اجرای برنامه‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: شهرداری در برنامه‌های مختلف فرهنگی همکاری مناسبی داشته است، اما موضوع پرداخت سهم نیم‌درصد درآمد شهرداری باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا این منابع در مسیر توسعه و تقویت کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار گیرد.

وی در پایان گفت: هر زمان برنامه‌ای شاخص و اثرگذار در حوزه فرهنگ تعریف شود، فرمانداری آمادگی دارد از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اجرای آن استفاده کند و باید برنامه‌های فرهنگی متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های فرهنگی سنندج طراحی و اجرا شود.