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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

سجادی: سرانه کتابخانه‌های سنندج فقط نیم جلد به ازای هر نفر است

سجادی: سرانه کتابخانه‌های سنندج فقط نیم جلد به ازای هر نفر است

سنندج- فرماندار سنندج گفت: سرانه فضای کتابخانه‌های عمومی شهرستان حدود ۲ سانتی‌مترمربع و سرانه کتاب نیز حدود نیم جلد به ازای هر نفر است که با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح سه شنبه در جلسه استانی انجمن کتابخانه‌های استان کردستان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج اظهار کرد: سنندج از ظرفیت‌های قابل توجه فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و میزان استقبال مردم از برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی نشان می‌دهد که زمینه مناسبی برای توسعه این حوزه وجود دارد.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه کتاب و کتابخوانی متناسب با امکانات و اعتبارات موجود بوده است، اما ظرفیت فرهنگی سنندج و نیازهای جامعه ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی جدی‌تری برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ارتقای فرهنگ مطالعه انجام شود.

سرانه کتاب سنندج با وضعیت مطلوب فاصله دارد

فرماندار سنندج با اشاره به وضعیت سرانه کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیان کرد: اکنون سرانه فضای کتابخانه‌ای در سنندج حدود ۲ سانتی‌مترمربع است و به ازای هر نفر نیز حدود نیم جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی وجود دارد، در حالی که این شاخص در شرایط مطلوب باید به حدود چهار جلد برسد.

سجادی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که شهرستان سنندج در حوزه زیرساخت‌ها و منابع کتابخانه‌ای نیازمند توجه بیشتری است و حتی با میانگین‌های مطلوب کشوری نیز فاصله دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی تنها به سنندج اختصاص ندارد، گفت: وضعیت مطالعه و کتابخوانی در کشور نیز نیازمند ارتقا است و برای بهبود این شرایط باید با نگاهی فراتر از یک دستگاه و با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مختلف فرهنگی و اجرایی اقدام کرد.

اعتبارات به تنهایی پاسخگوی نیاز کتابخانه‌ها نیست

فرماندار سنندج درباره سهم نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها برای توسعه کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: تحقق این سهم می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما به تنهایی پاسخگوی نیازهای کتابخانه‌های عمومی نیست و باید از سایر ظرفیت‌های اعتباری و دستگاه‌های فرهنگی نیز استفاده شود.

وی افزود: اعتبارات حوزه کتابخانه‌های عمومی شهرستان در سال گذشته از حدود یک میلیارد تومان به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه امسال نیز رشد اعتبارات این حوزه ادامه داشته است.

سجادی تأکید کرد: افزایش اعتبارات نشان‌دهنده توجه مدیریت شهرستان به حوزه فرهنگ است، اما کمبود منابع مالی و امکانات نباید موجب توقف یا کاهش برنامه‌های فرهنگی شود.

کتابخانه‌ها باید نیاز مطالعاتی جامعه را پاسخ دهند

وی کتابخانه‌های عمومی را از مهم‌ترین نهادهای تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه دانست و تصریح کرد: اگر کتابخانه‌ها نتوانند پاسخگوی نیازهای مطالعاتی مردم باشند، بخشی از جامعه به سمت منابع دیگر از جمله فضای مجازی سوق پیدا می‌کند که در بسیاری از موارد محتوای آن سطحی و فاقد عمق لازم است.

فرماندار سنندج بر ضرورت تقویت منابع کتابخانه‌ای نیز تأکید کرد و گفت: در کنار توسعه فضا و زیرساخت، باید کتاب‌های فاخر و ارزشمند در اختیار کتابخانه‌ها قرار گیرد و برای معرفی این آثار و تسهیل دسترسی مردم به آنها نیز برنامه داشته باشیم.

سجادی با اشاره به ظرفیت شهرداری سنندج در اجرای برنامه‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: شهرداری در برنامه‌های مختلف فرهنگی همکاری مناسبی داشته است، اما موضوع پرداخت سهم نیم‌درصد درآمد شهرداری باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا این منابع در مسیر توسعه و تقویت کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار گیرد.

وی در پایان گفت: هر زمان برنامه‌ای شاخص و اثرگذار در حوزه فرهنگ تعریف شود، فرمانداری آمادگی دارد از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اجرای آن استفاده کند و باید برنامه‌های فرهنگی متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های فرهنگی سنندج طراحی و اجرا شود.

کد مطلب 6969579

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