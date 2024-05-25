هادی کائیدی در جایگاه چهارم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی جهان دو و میدانی ۲۰۲۴ به میزبانی شهر کوبه ژاپن در حال برگزاری است و هادی کائیدی در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۴ با ثبت رکورد ۱۰.۸۷ در جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.

پیش از این یاسین خسروی و سعید افروز به مدال طلا دست پیدا کردند و هاشمیه متقیان و سید علی اصغر جوانمردی موفق به کسب مدال نقره، علیرضا مختاری و الهام صالحی موفق به کسب مدال برنز شدند. همچنین الهام صالحی در ماده پرتاب وزنه در رده پنجم و زینب مرادی در رده چهارم ایستادند. حامد امیری و امان اله پاپی ملی پوشان کشورمان از کسب مدال در این رقابت ها بازماندند.

یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان پارادو ومیدانی با حضور ۱۰۷۳ ورزشکار از ۱۰۴ کشور جهان برگزار می شود و طی این رویداد ۱۷۱ سری مدال توزیع می شود و نفرات اول و دوم هر ماده نیز موفق به کسب جواز حضور در بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ خواهند شد.