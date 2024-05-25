به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «صفحه سی‌وپنج» عنوان یکی از مجموعه های جدید حوزه موسیقی است که طی روزهای اخیر پیش روی علاقه مندان موسیقی تلفیقی قرار گرفته است.

در این آلبوم که توسط نشر «جوان» به آهنگسازی و تهیه کننگی سام اصفهانی براساس اشعار حکیم عمرخیام آماده شده است، عماد عامری خواننده و کاوه عابدین طراحی صدا و تنظیم الکترونیک و میکس و مسترینگ، سام اصفهانی نوازندگی پیانو، قاسم عابدین و مرجان معصومی ضبط صدا، نگین مسافرین گرافیک، هومن صداقی عکس، کورش قاضی مراد کالیگرافی و طرح روی جلد را به عهده داشته اند.

سام اصفهانی در توضیحات تکمیلی این پروژه نوشته است: «نگارش اولین قطعه‌ از «صفحه‌ سی‌وپنج» به تابستان سال هزار و چهارصد برمی‌گردد؛ قرابت دیرینه‌ام با رباعیات خیام، نگاه اگزیستانسیالیستی موجود، کُنهِ معنایی و بیان مینیمالِ این اشعار، بر آنم داشت که اولین مجموعه‌ باکلامم بر این متون سِحرآمیز شکل بگیرد.

در کُمپوُزیسیون، همچون آثار گذشته‌ام پیوند به ریشه‌های موسیقی ایرانی را لحاظ داشته‌ام به طوری که قطعات «نه تو» و «نه من» به‌ترتیب مستقیما از متعلقاتِ دستگاه نوا و بیات ترک و قطعه‌ «مانی» غیرمستقیم وام دارِ ایده‌های تماتیکِ موسیقی ایرانی است.

با تواناییِ که از دوست و هم کلاسیِ روزهای قدیم عماد عامری عزیز سراغ داشتم، از اولین نتِ خط آوازی، برای صدای او نوشته شد. قریحه و مهارت کاوه عابدین عزیز که بی‌شک بدونِ حضورش این مجموعه شکل نمی‌گرفت، فضای الکترونیک و افکتیو حاصله را به وجود آورد و «صفحه‌ی سی‌وپنج» شد آنچه که می‌شنوید.»

سام اصفهانی از جمله آهنگسازان فعال موسیقی کشورمان است که سال گذشته نیز آلبوم کوارتت زهی «سوترا» را با همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده موسیقی از جمله پدرام فریوسفی، بهنام ابوالقاسم، دانیال جورابچی، پیمان ابوالحسنی و مهدی عبدی منتشر کرده بود.