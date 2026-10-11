امنیت غذایی کشور در گرو احترام و حمایت از کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی دشت‌آزادگان اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی بر عهده کشاورزان است و باید در تأمین مایحتاج مورد نیاز آنان کمک کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی کشاورزان خوزستانی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: در ایامی که خوزستان گندم ۲۰ استان کشور را تأمین می‌کرد، این کشاورزان بودند که با تلاش خود این بار سنگین را به دوش کشیدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید شرایطی فراهم کرد که تولیدکنندگان با انگیزه و آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه دهند. توصیه بنده به همه دست‌اندرکاران این حوزه آن است که در تأمین نیازهای کشاورزان کوتاهی نکنند.

الباجی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: همه سازمان‌های مرتبط باید با هم‌افزایی کامل، زمینه حمایت از کشاورزان را فراهم کنند تا خوزستان همچنان به عنوان قطب کشاورزی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کند.