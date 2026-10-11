به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکل صبح یکشنبه در افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی فارس گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های صادراتی کشور ادامه دارد و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها می‌تواند زمینه گسترش صادرات غیرنفتی را فراهم کند.

وی افزود: هفته گذشته نخستین محموله سیمان فارس پس از ۱۰ سال به افغانستان صادر شد؛ اقدامی که بیانگر استمرار فعالیت‌های تولیدی و صادراتی استان و ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای است.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از ضرورت‌های رشد اقتصادی استان برشمرد و گفت: هفته گذشته با حضور استاندار فارس، نمایندگان استان و جمعی از مسئولان، روند اجرای مسیرهای ریلی شیراز ـ بوشهر و شیراز ـ گل‌گهر پیگیری شد تا این طرح‌ها با جدیت بیشتری دنبال شوند.

توکل با اشاره به ظرفیت‌های فارس در حوزه کشاورزی و صنایع مختلف، امنیت غذایی را از موضوعات مهم اقتصاد جهانی دانست و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های استان تأکید کرد.

وی افزود: دولت و مجلس باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، موانع فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و زمینه توسعه تولید، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های صادراتی کشور را فراهم کنند.

ظرفیت‌های فارس برای گسترش صادرات غیرنفتی

رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر اهمیت شناسایی بازارهای جدید برای محصولات استان گفت: معرفی توانمندی‌های تولیدی، ارتقای کیفیت و کمیت محصولات و تقویت برندهای بومی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان فارس در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

وی توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباط میان فعالان اقتصادی را از عوامل مؤثر بر توسعه صادرات دانست و افزود: تبادل تجربه و شناسایی فرصت‌های همکاری می‌تواند مسیر ورود محصولات استان به بازارهای جدید را هموار کند و به تقویت فعالیت‌های اقتصادی بینجامد.

توکل همچنین بر ضرورت ارزیابی برنامه‌های گذشته، شناسایی نقاط ضعف و رفع کاستی‌ها تأکید کرد و گفت: بررسی تجربه‌های پیشین و استفاده از پیشنهادهای کارشناسی می‌تواند کیفیت برنامه‌های توسعه صادرات را ارتقا دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فارس در حوزه‌های صنایع سنگ، پتروشیمی، معدن، انرژی، کشاورزی و گردشگری تصریح کرد: بهره‌گیری هدفمند از این توانمندی‌ها، در کنار توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید، می‌تواند جایگاه اقتصادی استان را تقویت کند.

تأکید بر بهره‌گیری از نیروهای متخصص فارس در مدیریت کشور

رئیس مجمع نمایندگان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت‌های انسانی استان در سطوح مدیریتی کشور را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به نیروهای متخصص و باتجربه فارس شد.

توکل با درخواست از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای انتقال این مطالبه به رئیس‌جمهور اظهار کرد: فارس با برخورداری از وسعت جغرافیایی، ظرفیت‌های تولیدی و نیروهای انسانی متعهد و متخصص، شایسته توجه متناسب با توانمندی‌های خود در سطوح مدیریتی کشور است.

وی افزود: در دولت‌های گذشته معمولاً دو تا سه وزیر از استان فارس در هیئت دولت حضور داشتند، اما اکنون این استان از چنین سهمی برخوردار نیست؛ از این رو، انتظار می‌رود ظرفیت‌های انسانی فارس بیش از گذشته در انتصابات مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر همراهی مجمع نمایندگان فارس با برنامه‌های توسعه‌ای دولت گفت: پیگیری مطالبات اقتصادی استان، حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی از محورهای اصلی تلاش نمایندگان برای تقویت جایگاه فارس است.