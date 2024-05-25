کاهش ۳۰ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی ثمرین یکی از معضلات شهرستان اشتهارد در حوزه حمل و نقل جادهای را آمار بالای تصادفات منجر به فوت در این حوزه قضائی دانست و گفت: با توجه به آمار بالای فوتی در سالهای اخیر، دادستانی ورود جدی در این زمینه داشت و طی بازدیدهای انجام شده و جلسات مشترک علل این تصادفات مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این زمینه و برای کاهش تصادفات منجر به فوت، دستورات مقتضی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز و شهرستان اشتهارد و نیز رئیس پلیس راه استان البرز و اشتهارد صادر شد.
علایی ادامه داد: همچنین بازدیدها و جلسات مختلف برگزار و نقاط حادثه خیز شناسایی و بخش عمده آنها رفع شد و در نتیجه تعداد فوتیهای سال ۱۴۰۲ با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۱۴ نفر رسید.
دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد با تاکید بر اینکه تلاش برای کاهش تصادفات جادهای ادامه دارد و این تعداد فوتی نیز پذیرفتنی نیست، متذکر شد: به نظر میرسد بخش عمدهای از یکی از علل اصلی تصادفات که ناشی از جاده و مسیر است برطرف شده و بقیه عوامل که به ایمنی خودرو و کیفیت رانندگی رانندگان مربوط است نیز در این موضوع تأثیر دارد.
علایی ثمرین با اشاره به اینکه شهرستان اشتهارد با عنایت به این موفقیت، مطابق گزارش اداره راهداری و حمل و نقل جادهای به دلیل کاهش تصادفات جادهای در کل کشور رتبه اول را کسب کرده است، بیان کرد: بخش اعظمی از این موفقیت، به دلیل کاهش تصادفات فوتی در محور اشتهارد به ماهدشت و بالعکس است.
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