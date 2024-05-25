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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۶

دادستان اشتهارد خبر داد؛

کاهش ۳۰ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در اشتهارد

کاهش ۳۰ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در اشتهارد

اشتهارد- دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد گفت: با ورود دادستانی و پیگیری‌های انجام شده تعداد فوتی‌های بر اثر تصادف در سال گذشته با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل تر آن به ۱۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی ثمرین یکی از معضلات شهرستان اشتهارد در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را آمار بالای تصادفات منجر به فوت در این حوزه قضائی دانست و گفت: با توجه به آمار بالای فوتی در سال‌های اخیر، دادستانی ورود جدی در این زمینه داشت و طی بازدیدهای انجام شده و جلسات مشترک علل این تصادفات مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه و برای کاهش تصادفات منجر به فوت، دستورات مقتضی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز و شهرستان اشتهارد و نیز رئیس پلیس راه استان البرز و اشتهارد صادر شد.

علایی ادامه داد: همچنین بازدیدها و جلسات مختلف برگزار و نقاط حادثه خیز شناسایی و بخش عمده آنها رفع شد و در نتیجه تعداد فوتی‌های سال ۱۴۰۲ با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۱۴ نفر رسید.

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد با تاکید بر اینکه تلاش برای کاهش تصادفات جاده‌ای ادامه دارد و این تعداد فوتی نیز پذیرفتنی نیست، متذکر شد: به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از یکی از علل اصلی تصادفات که ناشی از جاده و مسیر است برطرف شده و بقیه عوامل که به ایمنی خودرو و کیفیت رانندگی رانندگان مربوط است نیز در این موضوع تأثیر دارد.

علایی ثمرین با اشاره به اینکه شهرستان اشتهارد با عنایت به این موفقیت، مطابق گزارش اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دلیل کاهش تصادفات جاده‌ای در کل کشور رتبه اول را کسب کرده است، بیان کرد: بخش اعظمی از این موفقیت، به دلیل کاهش تصادفات فوتی در محور اشتهارد به ماهدشت و بالعکس است.

کد مطلب 6118288

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