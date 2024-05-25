برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری برای متاثرین سیل در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی با اشاره به وقوع سیلاب در منطقه کشتارگاه ارومیه گفت: با توجه به آسیب به ۴۶ باب منزل مسکونی، ۵۰۰ تخته پتو، ۵۸ قطعه چادر و ۸۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته در بین متاثرین توزیع شد.

وی ادامه داد: به جز توزیع اقلام زیستی، ۳ اردوگاه اسکان اضطراری نیز در ۲ مسجد و یک مدرسه جهت اسکان متاثرین از سیل و آب‌گرفتگی برپا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی، افزود: به سبب هشدار نارنجی هواشناسی، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر آذربایجان غربی در همه شعب و پایگاه‌های امداد و نجات استان جهت خدمت‌رسانی هرچه سریع‌تر به متاثران در آماده‌باش کامل هستند.