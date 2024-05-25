به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۳) با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق که به همراه سایر مقامات عالی عراقی به ایران سفر کرده است، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان این دیدار، ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت عراق در قبال شهادت رئیس جمهور فقید کشورمان و همراهان ایشان در سانحه بالگرد، اظهار کرد: ما شخصیتهای بزرگی را در سانحه اخیر از دست دادیم؛ مخصوصاً آیتالله رئیسی که شخصیتی مردمی و متعهد بود؛ اما تسلیم مشیّت الهی هستیم. آیتالله رئیسی حتی بعد از شهادت خود نیز برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ما مفید خواهند بود. حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در مراسمات تشییع پیکر شهدای اخیر یا بینظیر و یا کمنظیر بود و این عنایت پروردگار است که پیوند دلهای مردم ما را بیشتر کرد؛ در همین جریان مشایعت پیکرهای شهدای اخیر، مردم ما یک بار دیگر همراهی خود را با نظام و اطاعتشان را از، ولی امر و رهبر معظم انقلاب نشان دادند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید تاکید کنم همانطور که در فرمایشات رهبری معظم انقلاب نیز مصرّح بود، سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، قویتر و منسجمتر از قبل ادامه خواهند داشت؛ قطعاً با شهادت رئیسجمهور فقید نه تنها خللی در پیشبرد امور کشور پیش نیامد و نخواهد آمد بلکه کارگزاران و مردم ما با انسجام و احساس مسؤولیت بیشتر به کارها ادامه میدهند. انشاءالله در همین زمان کمتر از ۵۰ روز نیز مردم ما با مشارکت و حضور در انتخابات، رئیسجمهور جدید را انتخاب میکنند. همچنین ارتباطات ما با همه کشورهای دوست بویژه کشورهای همسایه بهتر، بیشتر و عمیقتر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
قاضیالقضات در ادامه با تبیین و تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس شورای عالی قضائی عراق گفت: در قانون اساسی ما پیشبینی شده که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدد الهی بتوانیم انتخابات باشکوهی را ظرف هفتههای آینده برگزار کنیم و مردم ما رئیسجمهوری در تراز این نظام انتخاب کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: امیدواریم بتوانیم مسائل حقوقی و قضائی میان دو کشور ایران و عراق را به نحو احسن پیگیری و عملیاتی کنیم؛ حسب گزارش واصله، روند پیگیری و اجرای مصوبات سفر بهمن ماه گذشته ما به عراق مطلوب ارزیابی میشود؛ با این حال، امیدواریم اجرای مصوبات مزبور شتاب بیشتری پیدا کند.
همچنین در این نشست، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی کشور عراق، طی سخنانی گفت: لازم میدانم که از طرف خود و به نیابت از قضات کشور عراق، شهادت آیتالله رئیسی رئیسجمهور ایران را تسلیت بگویم.
وی با بیان اینکه شهادت عطیهای الهی است که نصیب برگزیدگان میشود، اظهار کرد: طی دوره مسؤولیت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و پس از آن زمانی که وی از طرف مردم ایران به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد، کشورهای ایران و عراق توانستند در کنار همدیگر، پایه و اساس پروندههای مهمی را بنا کنند.
رئیس شورای عالی قضائی عراق افزود: به دلیل وجود ساختار سازمان یافتهی نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای مختلف در این کشور، ما اطمینان داریم که پس از شهادت آیتالله رئیسی نیز خللی در امور حکمرانی و اجرایی ایران پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما اطمینان داریم که با اقدامات و پیگیریهای شما و همکارانتان در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، همچنان شاهد بهبود همکاریهای حقوقی و قضائی ایران و عراق خواهیم بود.
رئیس شورای عالی قضائی عراق در بخش دیگری از صحبتهای خود، نشست حمایت از آرمان و مقاومت فلسطین که اخیراً در دمشق برگزار شد را نشستی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در جریان این نشست، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان هسته اصلی تشکیل هم پیمانی علیه تروریسم داعش و تروریسم بینالمللی ایفای نقش میکرد.
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