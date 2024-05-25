کدام خوراکی ها و غذاها چاق کننده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صرف اینکه غذا کم بخوریم تا دچار اضافه وزن یا چاقی نشویم، درست نیست؛ بلکه باید بدانیم کدام خوراکیها و غذاها باعث افزایش وزن و چاقی میشوند.
مثلاً، بستنیهایی که در رسانهها تبلیغ میشوند، سرشار از شکر هستند و از آنجایی که بستنی بیشتر به عنوان دسر مصرف میشود، کالری زیادی را به وعده غذایی اصلی شما اضافه میکند. اگر نمیتوانید کلاً از بستنی دل بِکنید، حداقل سعی کنید مصرف آن را کاهش بدهید. حواستان باشد بستنی را انتخاب کنید که در هر پُرس، کمتر از ۱۵ گرم شکر دارد. همچنین برای اطمینان بیشتر، به مقدار پروتئین آن هم نگاهی بیندازید.
پیتزا و به طور کلی، فست فودها را میتوان عامل اصلی افزایش وزن تلقی کرد. به طوری که وجود چربی زیاد و استفاده از سُس و همچنین سایر فرآوردههایی که برای تهیه این غذای غربی به کار میرود؛ میتواند با شدت چاق کننده باشد.
بسیاری از مردم بر این باورند که مصرف سیب زمینی سرخ شده که در خانه درست میشود از مصرف انواع چیپس بسیار بهتر است، اما باید گفت ممکن است که سیب زمینی سرخ شده نسبت به چیپس، فیبر و ویتامین بیشتری داشته باشد اما به طور کلیها درصد چربی و انرژی ذخیره شده در آن بسیار بالا بوده و به دلیل نمک زیادی که دارد مصرف آن در در طولانی مدت شما را چاق و وزن تان را افزایش میدهد.
پاپ کورن به عنوان یک میان وعده، حاوی فیبر بالایی است و با اضافه شدن کره به آن بسیار خوشمزهتر هم خواهد شد. اما باید گفت پاپ کورن یا همان ذرت بوداده شده دارای چربی زیادی بوده و کالری زیادی را در بدن ذخیره میکند که خوردن آن به چاق شدن بدن کمک زیادی خواهد کرد. خوردن آن هم معمولاً هنگامی که در حال تماشای تلویزیون هستیم و یا اینکه در زمانهایی که خرید میرویم و احساس گرسنگی میکنیم بسیار اتفاق خواهد افتاد.
در حالی که سوپ میتواند به کم کردن وزن کمک بسیاری کند اما در دستور غذایی بسیاری از سوپها مقادیر قابل توجهی از انواع چربی و انرژی وجود دارد، به خصوص آنهایی که حاوی محصولات لبنی هستند که اینها به چاق شدن کمک زیادی میکند. به این ترتیب اگر میخواهید در برنامه رژیم غذایی خود سوپ را بگنجانید بهتر است برای درست کردن آن تنها از انواع سبزیجات تازه استفاده کنید.
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