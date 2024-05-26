مراقب باشیم جامعه دچار خسارت سنگین نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، «عباس سلیمی نمین» فعال سیاسی اصولگرا و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی خواستار اقدامات شورای نگهبان به عنوان نهادی مهم و تعیین کننده برای آنکه در تعیین صلاحیت‌ها و در صورت برملاشدن برخی لغزش‌ها شد، جامعه دچار خسارت سنگین نشود.

بر اساس این گزارش متن این نامه به شرح زیر است:

حضور حضرت آیت الله جنتی

دبیر معزز شورای محترم نگهبان قانون اساسی

با سلام و سپاس از تلاش‌هایتان در مسیر صیانت از جایگاه‌های حساس در ساختار سیاسی کشور مصدع شدم تا دغدغه‌ای را در مورد موضوعی که بعدها تاریخ، قضاوت خوبی درباره‌اش نخواهد داشت، با حضرتعالی و سایر فقها و حقوقدانان محترم عضو آن شورا در میان گذارم.

همانگونه که مستحضرید برخی افراد سیاسی پر مسئله به منظور انحراف اذهان از آنچه از افکار عمومی پنهان می‌دارند دائم به جنجال آفرینی می‌پردازند. یکی از این جماعت کسی است که ماجرای طولانی با آن شورا داشته است. اجمالاً آنکه وی به دلیل مسائل گوناگونش در مجلس نهم، در جریان ثبت نام برای مجلس دهم رد صلاحیت می‌شود (سال ۱۳۹۴).

با وجود این برای انتخابات میاندوره‌ای ثبت نام می‌کند و هدف خود را از این کار نه ورود به مجلس، بلکه حفظ آبروی خویش اعلام می‌دارد و در این زمینه تعهد می‌دهد. این وضعیت ادامه می‌یابد تا وی با ترفندی، یعنی طرح غلط صورت مسئله مواردی از کارنامه‌اش، پاسخی غیر مرتبط با مسائل خویش از برخی معمرین دریافت می‌دارد و…

هر چند چنین افرادی همواره تلاش می‌کنند از یک سو آبروی کشور را در گروی کارنامه خویش قرار دهند و از دیگر سو با نزاع‌آفرینی‌های کاذب توجه‌ها را از واقعیت‌ها منحرف سازند (که به‌طور قطع و یقین با ظاهرسازی نمی‌توان واقعیت‌های تلخ را برای همیشه پنهان داشت).

در صورت برملا شدن لغزش‌ها، شورای محترم نگهبان به عنوان نهادی مهم و تعیین کننده چه توجیهی برای برخی تأیید صلاحیت‌ها خواهد داشت؟

ضمن اعلام آمادگی برای کمک به تحقق عدالت، از حضرتعالی به عنوان شخصیتی قاطع انتظار می‌رود، دستور بررسی مجدد چنین مسئله‌ای را صادر فرمائید تا خدای ناکرده اطلاع جامعه قبل از اقدام قانونی، موجب خسارت سنگین نشود.

پیشاپیش از عنایت حضرتعالی سپاسگزارم و توفیق روزافزون شما و سایر اعضای فقها و حقوقدانان محترم را از خداوند متعال خواستارم.

باتشکر

عباس سلیمی نمین

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران