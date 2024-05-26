کرسی تلاوت قرآن، محلی برای ایجاد تحول در مخاطبان است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای «کاروان قرآنی نور» اعزامی به مدینه منوره با تلاوت گروهی سوره کوثر با حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت دیدار کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام نواب، سرپرست حجاج ایرانی ضمن خوشامدگویی به قاریان قرآن یادآور شد آیات کلام الله مجید که در جلسات خود در ایران قرائت کرده‌اید در این سرزمین نازل شده است. بنابراین از فرصت حضور در مکه و مدینه استفاده کنید و مبادا غفلت موجب شود تا هنگام بازگشت حسرت بخورید.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، تنوع و نوآوری در اجرای آیات قرآن کریم را یکی از نکاتی عنوان کرد که قاریان باید به آن توجه کنند و افزود: آنطور که من اطلاع دارم اعضای کاروان قرآنی نور را قاریانی جوان تشکیل داده‌اند و این نشان دهنده توان و انگیزه شما برای اجراهای بی‌نظیر است.

حجت‌الاسلام نواب با بیان اینکه برخی از نقاط در مکه و مدینه به اعتبار وقایع و رویدادهایی است که در صدر اسلام در آنجا اتفاق افتاده ویژه هستند، از قاریان خواست تا در مسجدالنبی، مسجد قبا، مسجد ذوقبلتین، مساجد سبعه یا محل وقوع غزوات احد و خندق در مدینه و جبل‌النور و سایر مکان‌های تاریخی مکه آیات متناسب با حوادث و وقایعی که رخ داده را تلاوت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر تولید محتوای فاخر از سوی قاریان قرآن در سرزمین وحی، به آنان توصیه کرد که تا ضمن حضور در محل‌هایی که شأن نزول آیات را دارند از تلاوت‌های خود فیلم تهیه کنند چراکه اجرای قاریان اینگونه ماندگار و فاخر خواهد شد و بر روی مخاطبان اثر فراوانی خواهد گذاشت.

وی با بیان این مطلب که آیات قرآن زنده هستند و در شنوندگانش حرکت ایجاد می‌کنند، ادامه داد: هماهنگی با سخنرانان یک ظرفیت ویژه برای اجرای محافلی شما است و سخنرانان با استدلال بر آیاتی که تلاوت کرده‌اید بر مخاطبان اثر خوبی خواهد گذاشت. همچنین توصیه می‌کنم که پیش از تلاوت توضیحی درباره آیاتی که می‌خوانید به مخاطبان بدهید به این دلیل که در برقراری ارتباط عمیق‌تر با مخاطبان اثر می‌گذارد و کرسی تلاوت، محلی برای ایجاد تحول در مخاطبان است.

بنابراین گزارش در ابتدای این مراسم علی صالحی‌متین سرپرست کاروان قرآنی نور با ارائه گزارشی اظهار داشت: امسال کاروان قرآنی نور متشکل از ۲۰ قاری، حافظ و مدیحه سرا است و تا کنون اعضا این کاروان که مدینه قبل هستند به جمع ما پیوسته‌اند وچند نفر از قاریان دیگر هم امروز به جده رسیده‌اند و در مکه مکرمه تلاوت خواهند کرد.

وی با اشاره اینکه اعضای قرآنی کاروان نور بلافاصله تلاوت‌های خود را آغاز کرده‌اند یادآور شد که حدود ۱۳ سرفصل برای اعضای این کاروان برنامه‌ریزی شده است و عزیزان ما در سطح عالی به انجام این برنامه‌ها که عبارتند از ضبط اذان و قران، ضبط تلاوت در برخی از مکان‌های مدینه منوره و مکه مکرمه، تلاوت در محافل انس و معرفت، انس با قرآن، روایتگری و وبینارها ممارست دارند.

صالحی متین با یادآوری اینکه سانحه دلخراش شهادت شهدای خدمت تغییراتی در برنامه‌های قرآنی کاروان نور ایجاد کرد، یادآور شد که در طول یک هفته گذشته حدود ۱۰۰ برنامه اجرا کرده‌ایم.