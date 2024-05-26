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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۲۷

کشت شلتوک در حوضه مارون ممنوع اعلام شد

کشت شلتوک در حوضه مارون ممنوع اعلام شد

مارون- براساس اعلام روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان، کشت شلتوک در فصل زارعی تابستانه ۱۴۰۳ در حوضه مارون ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه با انتشار اطلاعیه و نصب بنر در اماکن اداری و محل خدمات کشاورزی، ممنوعیت کشت شلتوک در حوضه مارون اعلام شده است، گفت: با استناد به مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان در پنجم اردیبهشت ماه امسال، کشت شلتوک در فصل زارعی تابستانه ۱۴۰۳ در حوضه مارون به طور کامل ممنوع است.

علیرضا نیکزاد گفت: اطلاعیه و بنرها در فرمانداری و بخشداری، شرکت بهره‌برداری مارون، اداره جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کشاورزان بهبهان، مرکز خدمات کشاورزی دودانگه، جایزان و سلطان آباد، دهیاری و شوراهای روستاها توزیع و نصب شده است.

کد مطلب 6119331

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