کشت برنج در شبکه آبیاری شمال خوزستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه الگوی کشت تابستانه از سوی شورای کشاورزی استان، به‌منظور تامین آب پایدار کشت‌های تابستانه سال ۱۴۰۵، هرگونه کشت برنج در شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال، شامل دز و کرخه شمالی، ممنوع است.

در این اطلاعیه از تمامی کشاورزان درخواست شده است برای آگاهی از الگوی کشت مجاز، به اداره جهاد کشاورزی و امور مشترکان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال خوزستان مراجعه کنند.