تبدیل دی اکسید کربن به سوخت پاک با بهره وری ۱۰۰ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاورد مقابله با تغییرات آب و هوایی را دگر گون می کند و یک حلقه انرژی پاک می سازد که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.

دی اکسید کربن یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای است که ۷۸ درصد تغییرات در توازن انرژی زمین بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ میلادی به آن مربوط است. این گاز یکی از محصولات فرعی سوختن سوخت های فسیلی و برخی منابع انرژی تجدیدپذیر است.

از طریق فرایندی که کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن (CO۲R) نامیده می شود، می توان دی اکسید کربن را به سوخت ها و مواد شیمیایی پاک تبدیل کرد. البته این فرایند گاهی اوقات محصولات فرعی ناخواسته ای مانند گاز هیدروژن و کربنات دارد وبه همین دلیل میزان بهره وری آن کاهش می یابد.

در همین راستا آزمایشگاه Amanchukwu در دانشگاه مذکور روشی نوین برای دستکاری مولکول های آب برای بهره ورتر کردن CO۲R ابداع کرد. محققان با استفاده از حلال های آلی و افزودنی های اسیدی توانستند رفتار آب را کنترل و تضمین کنند مقدار کافی پروتون برای ساخت مولکول های مذکور بدون ایجاد محصولات فرعی ناخواسته، به وجود آمده است.

روش جدید در شرایط معتدل اسیدی و با استفاده از کاتالیست روی یا طلا ۱۰۰ درصد کارآمد است. نکته مهم آنکه استفاده از روی به عنوان یک فلز انبوه در زمین ، سبب می شود فرایند برای کاربردهای صنعتی ارزان باشد.