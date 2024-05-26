به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، گردانهای قسام اعلام کرد که تل آویو را در پاسخ به جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی آماج حملات موشکی قرار داده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای دستکم ۱۵ انفجار در تل آویو پس از حمله سنگین موشکی از نوار غزه و به صدا در آمدن آژیر خطر پس از این حملات خبر دادند.
این رسانهها اذعان کردند که چند موشک به مرکز تل آویو اصابت کرده است و خودروهای امدادی به محل اصابت موشکها اعزام شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به حمله سنگین موشکی گردانهای قسام اعلام کرد که هشت موشک شلیک شده از رفح به تل آویو رسیده است.
الجزیره گزارش داد که صدای آژیر خطر در بیش از ۲۰ شهر و شهرک در مرکز اسرائیل و منطقه تل آویو به صدا درآمده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که چند موشک هم به منطقه اشغالی «بنی براک» در حومه تل آویو اصابت کرده و باعث آتشسوزی شده است.
پلیس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حال بازرسی مساحت وسیعی از تل آویو و هرتزلیا برای مشخص کردن محلهای اصابت موشک است.
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد که اصابت موشک به هرتزلیا چند مصدوم در پی داشته است. روزنامه یدیعوت آحارانوت هم تأیید کرد که یک خودرو در هرتزلیا هدف موشکهای قسام قرار گرفته است.
رسانههای عبری اذعان کردند که طی چهار ماه اخیر برای نخستین بار است که تل آویو هدف حملات موشکی مقاومت قرار میگیرد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که حمله موشکی به تل آویو از شهر رفح و در فاصله چند صد متری نظامیان صهیونیست انجام گرفته است.
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