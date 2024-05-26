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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۸

ابوزهری:

حمله به تل آویو اوج اقتدار مقاومت را نشان می‌دهد

حمله به تل آویو اوج اقتدار مقاومت را نشان می‌دهد

یکی از رهبران حماس اعلام کرد: حمله مقاومت به تل آویو گواهی بر شکست اشغالگران در تحقق اهدافشان در جنگ غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سامی ابوزهری از رهبران حماس اعلام کرد: حمله مقاومت به تل آویو گواهی بر شکست اشغالگران در تحقق اهدافشان در جنگ غزه است.

وی افزود: گزینه ای دربرابر آمریکا غیر از فشار بر اشغالگران برای توقف جنگ علیه غزه وجود ندارد.

ابوزهری تاکید کرد: حمله به تل آویو پیامی به اشغالگران است مبنی بر اینکه مقاومت قوی و منسجم است. دستاوردهای مقاومت سبب تقویت موضع هیات مذاکره کننده ما خواهد شد و راه را به روی تحمیل شروط بر ما می بندد.

وی افزود: ما بر شروط خود مبنی بر عقب نشینی کامل اشغالگران و پذیرش آتش بس دائمی اصرار داریم.

ابوزهری همچنین اعلام کرد که تحول جدیدی در روند مذاکرات رخ نداده است.

کد مطلب 6119530

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