به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سامی ابوزهری از رهبران حماس اعلام کرد: حمله مقاومت به تل آویو گواهی بر شکست اشغالگران در تحقق اهدافشان در جنگ غزه است.

وی افزود: گزینه ای دربرابر آمریکا غیر از فشار بر اشغالگران برای توقف جنگ علیه غزه وجود ندارد.

ابوزهری تاکید کرد: حمله به تل آویو پیامی به اشغالگران است مبنی بر اینکه مقاومت قوی و منسجم است. دستاوردهای مقاومت سبب تقویت موضع هیات مذاکره کننده ما خواهد شد و راه را به روی تحمیل شروط بر ما می بندد.

وی افزود: ما بر شروط خود مبنی بر عقب نشینی کامل اشغالگران و پذیرش آتش بس دائمی اصرار داریم.

ابوزهری همچنین اعلام کرد که تحول جدیدی در روند مذاکرات رخ نداده است.