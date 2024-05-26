تیم تنیس روی میز جوانان پسر قهرمان مسابقات آسیای میانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان روز سوم و پایانی رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جوانان آسیای میانه که در آلماتی جریان داشت، امروز یکشنبه تیم پسران ایران مقابل قرقیزستان به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

این پیروزی در شرایطی به دست آمد که تیم ایران پیش از این تیم های ترکمنستان و قزاقستان را شکست داده بود.

شاگردان میعاد مکیف که پیش از این با کسب دو پیروزی صعود خود به مسابقات قهرمانی آسیا را قطعی کرده بودند با برتری در دیدار امروز عنوان قهرمانی آسیای میانه را از آن خود کردند.

در چارچوب این رقابت ها و در بخش دختران نیز، تیم ایران به عنوان قهرمانی دست یافت.