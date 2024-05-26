هلاکت یک نظامی صهیونیست دیگر در نبرد زمینی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی دیگر خود در نوار غزه خبر داد.

رسانه‌های عبری اعلام کردند «بتسلئیل زوی کوواتس» نظامی اسرائیلی از گردان «نیتسح یهودا» که هفته گذشته در نبردهای بیت حانون در شمال نوار غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده کشته شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون به هلاکت بیش از ۶۳۵ نظامی صهیونیست در جنگ غزه اعتراف کرده است.

گردان‌های قسام امروز یکشنبه در جریان نبرد زمینی غزه از انهدام یک تانک مرکاوای چهار و حملات خمپاره ای به مواضع صهیونیست ها در جبالیا (شمال نوار غزه) خبر داده بود.

این در حالی است که در روزهای اخیر با وجود گذشت قریب به هشت ماه از جنگ غزه و بمباران سنگین و وحشیانه این باریکه از سوی صهیونیست‌ها، مقاومت فلسطین همچنان به رویارویی با اشغالگران اسرائیلی و وارد کردن ضربات سخت به آن‌ها ادامه می‌دهد.

بارزترین نکته عملیات‌های روز گذشته گردان‌های قسام عملیات قهرمانانه در جبالیا در شمال نوار غزه بود که طی آن گروهی از نظامیان اسرائیلی در کمین مجاهدان قسام گرفته شدند و طی آن کشته، زخمی و اسیر شدند.

در حالی که رژیم صهیونیستی مدعی تلاش برای ازسرگیری مذاکرات برای مبادله اسرا است، حماس گفته اطلاعی به این جنبش در مورد مذاکرات جدید داده نشده است. حماس تاکید کرده که رژیم اشغالگر جدیتی برای مذاکره و رسیدن به توافق ندارد.