به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست ماهانه مدیران این سازمان با اعلام رشد پنج درصدی عملکرد بنادر کشور طی ۲ ماه گذشته از سال جدید، گفت: شاخص‌های عملکردی سازمان بنادر و دریانوردی در سال جدید، حاکی از رشد ۴۵ درصدی در حوزه ترانزیت و ۲۰ درصدی در بخش جابه‌جایی کالاهای اساسی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور در سال گذشته، افزود: روند توسعه، تجهیز و سرمایه‌گذاری در بنادر بازرگانی کشور در سال جدید نیز تداوم خواهد داشت.

صفایی خاطرنشان‌کرد: به موازات دریایی‌محور شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور در دولت سیزدهم و توجه ویژه هیأت وزیران به تخصص و تعهد سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، باید این فضا و تفکر حفظ شود و ارتقا یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اقدامات و تدابیر انجام شده برای ارتقای پوشش پدافندی سازمان بنادر در برابر حملات سایبری را یکی از کارهای ارزشمند در حوزه تجارت دریایی کشور دانست و خواستار رفع مسائل و مشکلات در حوزه بازرسی از بنادر تجاری در شمال و جنوب کشور شد. ‌