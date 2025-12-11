به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در جمع مسئولان و معلمان شهرستان گرمسار به مناسبت روز زن با حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به توان بانوان ایران و شهرستانهای گرمسار و آرادان بیان کرد: ما باید بیاموزیم که نگاه مان به انسانها بر اساس توانایی و تخصص و تعهد در زمینههای مختلف باشد و لذا نگاههای جنسیتی کنار گذاشته شود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران شرایط را برای حضور زنان در جامعه تغییر داد و نگاهها را متفاوت کرد، افزود: ما در شهرستانهای گرمسار و آرادان خیلی پیش از دیگر نقاط کشورمان شاهد برابری زنان و مردان در امر توسعه و مدیریت بودهایم.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با نگاهی که در سطح مدیریت اجرایی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی این منطقه وجود دارد، میتوانیم شرایط را برای حضور مؤثرتر بانوان فراهم سازیم، ابراز کرد: امروز در منطقه ما سهم خانمها در عرصههای مدیریتی بسیار قابل توجه است.
عربی با بیان اینکه ما در گرمسار و آرادان دو بخشدار خانم داریم همچنین بسیاری بخشهای فرمانداریها در دستان بانوان توانمند است و شاهد حضور بانوان در بسیاری پستهای مدیریتی ادارات هستیم، ابراز کرد: برخی اداراتی که به لحاظ اجرایی کارهایی سخت را هم برعهده دارند امروز در گرمسار و آرادان به دست پرتوان بانوان سپرده شده است.
وی با بیان اینکه حضور بانوان در مجموعه آموزش و پرورش و پستهای مدیریتی آنها و حضور بانوان حتی خانه دار ما در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی منطقه، موضوعاتی است که قابل تأمل است، افزود: ما همواره در گرمسار و آرادان به این حضور بانوان افتخار میکند.
