حجت الاسلام خواجه بهرامی رییس دادگستری شهرستان انار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل خواجه بهرامی که به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه عدلیه رسیده، آمده است: امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومان و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان انار، صبح دوشنبه با حضور جمعی از معاونین دادگستری استان کرمان و مسئولان محلی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین خواجه بهرامی، فارغ تحصیل کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی از مرکز تخصصی قضا و حقوق اسلامی است.

وی پس از اتمام دوره کارآموزی قضائی در سال ۱۳۹۲ به سمت دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافت مشغول به خدمت شد، وی سپس به مدت ۴ سال معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت بود.

از دیگر مناصب مورد تصدی وی قبل از ریاست دادگستری شهرستان انار؛ دادرس حقوقی، معاون قضائی دادگستری شهرستان بافت، مستشار دادگاه انقلاب دادگاه شهرستان بافت و ریاست شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ شهرستان بود.