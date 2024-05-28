افزایش جهانی عوامل خطر بیماری ها/ از پُرفشارخون تا قندخون بالا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، یک مطالعه جدید گزارش می‌دهد که افزایش قابل توجهی در افراد مبتلا به عوامل خطر بیماری مانند فشارخون بالا، سطح بالای کلسترول و شاخص توده بدنی بالا (BMI) در سراسر جهان مشاهده شده است.

این عوامل با متابولیسم مرتبط هستند و عبارتند از فشار خون سیستولیک بالا (SBP)، گلوکز ناشتا بالا (FPG)، شاخص توده بدنی بالا (BMI)، کلسترول بد LDL بالا و اختلال عملکرد کلیه.

همه این موارد، آنچه را که محققان «عواقب پیری جمعیت و تغییر سبک زندگی در مقیاس جهانی» می‌نامند را نشان می‌دهند.

بر اساس مطالعه انجام شده توسط مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن، جهان شاهد افزایش ۴۹ درصدی در تعداد سال‌های زندگی همراه با ناتوانی است.

محققان گزارش دادند که سلامت ضعیف در افراد ۱۵ تا ۴۹ سال به طور فزاینده ای به BMI بالا و قندخون بالا نسبت داده می‌شود که خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲ را افزایش می‌دهد.

سایر عوامل خطر متابولیک، مانند کلسترول LDL بالا و فشارخون بالا، در ۱۰ عامل خطر اصلی برای افراد در این گروه سنی قرار گرفتند.

دکتر «مایکل بروئر»، محقق ارشد، در بیانیه‌ای گفت: «اگرچه ماهیت متابولیکی دارد، اما ایجاد این عوامل خطر اغلب می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف سبک زندگی، به ویژه در میان نسل‌های جوان‌تر باشد. آنها همچنین نشان‌دهنده جمعیت سالخورده‌ای هستند که احتمال بیشتری دارد با گذشت زمان به این بیماری‌ها مبتلا شوند.»

بروئر افزود: «هدف‌گذاری کاهش بیماری‌های غیرواگیر و قابل پیشگیری از طریق عوامل خطر قابل اصلاح، فرصتی عظیم برای تغییر پیشگیرانه مسیر سلامت جهانی از طریق سیاست‌گذاری و آموزش است.»

نویسندگان این مطالعه گفتند که تجزیه و تحلیل آنها برآوردهای جامعی از بار بیماری ۸۸ عامل خطر و پیامدهای سلامت مرتبط با آنها برای افراد در ۲۰۴ کشور و منطقه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ را ارائه می‌دهد.