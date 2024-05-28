انجام ۱۳۰ عملیات امداد و نجات در سمنان/ ۱۰ نفر مصدوم شدند

رضا خادمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی اردیبهشت ماه سال جاری مأموران آتش نشانی سمنان به ۱۳۰ عملیات امداد و نجات رسیدگی کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۳۸ مورد حریق و ۹۲ مورد دیگر حوادث مختلف بودند.

وی ضمن بیان اینکه در مجموع ۳۷۴ آتش نشان در شش ایستگاه آتش نشانی طی عملیات مختلف حضور داشتند، افزود: ۱۵۳ خودرو نیز به عملیات‌های مذکور اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان بابیان اینکه خوشبختانه طی این حوادث فوتی گزارش داده نشد، ابراز داشت: طی بازه مذکور ۱۰ نفر مصدوم و ۹۴ نفر از حوادث نجات یافتند.

خادمیان ضمن بیان اینکه ۱۶ مورد جوار تاییده ایمنی در سمنان صادر شد، در ادامه تصریح کرد: صدور هفت مورد گواهی علت حریق و حوادث دیگر رویداد مهم حوزه آتش نشانی در اردیبهشت ماه سال جاری بود.

وی ضمن بیان اینکه ۱۴ مورد بازدید ایمنی از اماکن تصرفات سطح شهر صورت گرفت، افزود: شش دوره مختلف آموزشی ایمنی ویژه مدارس، شرکت‌ها، ادارات و غیره نیز طی اردیبهشت برگزار شد.