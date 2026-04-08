۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

انجام ۴۲ عملیات امداد و نجات در سمنان؛ ۴۴ نفر نجات یافتند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از انجام ۴۲ عملیات امداد و نجات و اطفا حریق طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: ۴۴ نفر طی این حوادث مختلف نجات یافتند.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۴۲ حادثه و حریق طی بازه ۱۵ روزه نوروز سال جاری در سمنان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۱۴ مورد اطفا حریف و ۲۸ مورد امداد و نجات پوشش داده شدند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد عملیات طی بازه مشابه سال قبل تعداد ۵۵ مورد بوده است، ادامه داد: مقایسه این دو آمار کاهش تعداد عملیات امدادی را نشان می دهد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان تعداد نجات یافتگان را ۴۴ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی و آموزش های مردمی دلیل کاهش این عملیات ها بوده است.

صباغی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم برای پیشگیری از تلفات جانی و بروز خسارت مالی حتما موارد ایمنی به خصوص در انبارها را رعایت و کپسول های آتش نشانی را پر نگه دارند.

کد مطلب 6795087

