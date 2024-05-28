به گزارش خبرگزاری مهر، مینو اصلانی رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین در گفت‌گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رویکرد رئیس جمهور کاملاً خانواده محور بود گفت: مرحوم رئیسی نه تنها از ابتدای انتخاب به سمت ریاست جمهوری به موضوع زن و خانواده بسیار اهمیت می‌داد، بلکه زمانی که سمت ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، برگزاری جلسه و هیأت اندیشه‌ورز با حضور زنان جزو اولین جلسات کاری ایشان بود.

وی افزود: نگاه رئیس جمهور متمرکز بر این موضوع بود که از نظرات زنان راجع به اینکه موضوع خانواده و کرامت زن در قوه چگونه پیگیری شود را دریافت کنند و جلسات هم‌اندیشی داشته باشند تا مشکلات این حوزه را رفع کنند. این دیدگاه شخصی ایشان بود و لذا وقتی هم که با انتخاب مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شدند همین تفکر را پی گرفتند.

اصلانی در ادامه اظهار داشت: در این زمینه انتخاب معاونت زنان نکته بسیار مهمی بود از میان خانم‌های اندیشمند فردی را انتخاب کردند که بتواند این موضوع را دنبال کند. شهید رئیسی بارها در هفته زن در جلسات رسمی برای حمایت و تجلیل از خانم‌های تأثیرگذار، حضور پیدا می‌کردند. در هفته زن و مقام مادر جلسات متعددی با خانم‌ها داشتند.

وی تاکید کرد: آقای رئیسی خانواده اصیل را مبتنی بر فطرت انسانی تعریف کرده و از آن دفاع کردند. به نظر می‌رسد منظومه فکری ایشان در موضوع خانواده که با این پیشنهادی که در سازمان ملل مطرح کردند کامل شد و ما می‌توانیم همچنان از منظومه فکری ایشان در تحکیم و تعالی خانواده بهره ببریم.

رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین در ادامه برخی اقدامات دولت در حوزه خانواده را برشمرد و اظهار داشت: از اولین قدم‌هایی که دولت سیزدهم برداشت این بود که به محض تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی این قانون را اجرایی و عملیاتی کرد. بر این اساس دستورات لازم به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد که زمین در اختیار خانواده‌ای که چند فرزند دارند قرار گیرد.

وی ادامه داد: نمونه‌های بسیاری را وجود دارد که زمین‌ها را به خانواده‌ها در شهرهای مختلف واگذار کرده‌اند. همچنین به مادرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند خودرو تعلق گرفت. البته در روند اجرای آن مشکلاتی بوده و هست و اما مهم این است که ابلاغیاتش انجام شد و نمونه‌های زیادی اتفاق افتاد. اجرای قانون جوانی جمعیت، بیمه زنان سرپرست خانوار به صورت جدی پیگیری شد.

وی افزود: بسیاری از این برنامه‌ها عملیاتی و ریل گذاری شد. نمونه‌های انجام شده آن را نیز مشاهده کردیم که انجام شده و اگر انجام نمی‌شد رسانه‌ها این خلع‌ها را به گوش دولت می‌رساندند و دولت با جدیتی که در این کار داشت حتماً پیگیری می‌کردن تا مرتفع شود.

مسیر رئیس جمهور شهید در حوزه خانواده باید در دولت بعد ادامه یابد

اصلانی با ابراز امیدواری از ادامه این مسیر در دولت بعد تاکید کرد: بسیاری از این‌ها ریل گذاری شده است. وقتی ریل گذاری اتفاق می‌افتد دیگر هر دولتی بیاید در نهایت انجام می‌گیرد. مانند قانون جوانی جمعیت یا بیمه زنان سرپرست خانواده این‌ها موضوعاتی است که ریل گذاری شده اما طبیعی است که برای اینکه به به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شود دولت بعدی باید این مسیر را ادامه دهد. در دولت‌های قبل عزم و جدیت برای تحکیم بنیاد خانواده، ازدواج آسان، وام‌های ازدواج که در دولت سیزدهم عملیاتی شد کمتر مشاهده می‌شد. ما الان نیازمند خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان هستیم. تسهیلات بیشتر برای ازدواج جوانان، آسان شدن مسیر ازدواج، کمک به خانواده‌ها و فرهنگ سازی باید محقق شود.

رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین ضمن تاکید بر اینکه موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری باید به صورت جدی دنبال شود، بیان کرد: در حوزه فرهنگ‌سازی وزارت ارشاد باید خیلی جدی‌تر ورود پیدا کند و فیلم‌های مختلف برای فرهنگ‌سازی ازدواج آسان ساخته شود. مدل‌های مختلف باید در قالب هنر ارائه شود. تسهیلاتی که به دانشجویان داده می‌شود باید افزایش پیدا کند و خوابگاه‌های متاهلی در هر منطقه از کشور ساخته شود که دانشجویان با خیال راحت بتوانند هم درسشان را ادامه دهند و هم ازدواج کنند.

اصلانی یادآور شد: ما واقعاً با خطر کاهش جمعیت مواجه هستیم اول باید برای فرزندآوری فرهنگ سازی شود و دوم تسهیلاتی که لازم است برای خانواده‌های نابارور و خانواده‌هایی که تصمیم دارند فرزندان دوم، سوم و یا چهارم داشته باشند فراهم شود.

جمهوری اسلامی باید طلایه‌دار اجماع بین‌المللی در مورد جنبش تعهد به خانواده باشد

وی با اشاره به اینکه مطرح کردن جنبش جهانی تعهد به خانواده در سازمان ملل یکی از یادگارهای بسیار ارزشمند شهید رئیسی است گفت: در همان زمان بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردند که به این جنبش جهانی تعهد به خانواده می‌پیوندند و این یک امر بسیار مهمی برای جهان امروز است. متأسفانه فرهنگ منحط غربی تمام ارکان خانواده را از بین برده و باعث سست شدن بنیاد خانواده شده است. در چنین فضایی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل بر جایگاه و نقش پدر و مادر و فرزندان در خانواده را تاکید کردند و موجب شدند که این موضوع در سازمان ملل مطرح شده و ثبت جهانی شود.

اصلانی همچنین گفت: سند جنبش جهانی تعهد به خانواده توسط معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد. لذا همین پیشنهاد و طرح آن در سازمان ملل نشان می‌دهد که ایشان چقدر به موضوع خانواده اهمیت می‌دادند.

وی در پایان به اشاره به اینکه در کشور ما همچنان خانواده مستحکم بوده و جایگاه پدر و مادر دارای یک قداست ویژه‌ای است خاطرنشان کرد: اگر در دنیا مساله خانواده حل نشود، تأثیرات خود را در جوامع خواهد گذاشت و بحران خانواده دامن همه را خواهد گرفت. لذا جنبش جهانی تعهد به خانواده که رئیس جمهور شهید در سازمان ملل مطرح کرده است باید در دولت بعدی جدی گرفته شود و یک اجماع بین المللی در مورد آن ایجاد شود که جمهوری اسلامی طلایه‌دار آن باشد. ادامه دادن مسیر جنبش جهانی تعهد به خانواده، با تدوین و ارائه سند، همایش‌ها، شکل‌گیری گفتمان‌ها و نگارش پایان‌نامه‌های بسیار محقق می‌شود. باید کمک کرد که جامعه جهانی به این جنبش بپیوندد و به پرچمداری جمهوری اسلامی اتفاقات خوبی برای خانواده در سطح جهان بیفتد.