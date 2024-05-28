نتایج آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن، با اعلام نتایج آزمون حفظ ۲۰ جز مؤسسه مهد قرآن + اسامی قبول شدگانلام این خبر گفت: حافظان قبول شده در هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ ۲۰ جز قرآن عضو شعب مؤسسه مهد قرآن سراسر کشور می‌توانند در شانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر "ترنم وحی" ثبت نام و شرکت نمایند.

وی افزود: در آزمون سراسری حفظ ۲۰ جز (دوره‌های هفتم و هشتم) تعداد ۱۸۴ نفر از مهد قرآن استان‌های تهران، خوزستان، سمنان، اصفهان، مرکزی، قزوین، مازندران، یزد و همدان شرکت داشتند که ۱۲۶ نفر حدنصاب قبولی را کسب نمودند.

معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن خاطر نشان کرد: داوطلبان شرکت در شانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن "ترنم وحی" از طریق سایت مؤسسه مهد قرآن به نشانی www.ayeh.ir طبق زمان بندی اعلامی برای ثبت نام اقدام نمایند.

اسامی قبول شدگان در این لینک قابل مشاهده است.