به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (سه شنبه هشتم خرداد) در مرحله حذفی سومین دوره چلنج‌کاپ زنان آسیا به مصاف تیم ملی هنگ‌کنگ رفت و به برتری سه بر یک دست یافت.

شاگردان جوان پدیده بلوری زاده در ست‌های اول و دوم با نتیجه مشابه ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند. در ست سوم تیم ملی هنگ‌کنگ با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به برتری رسید و درنهایت تیم ایران با برتری ۲۵ بر ۱۹ در ست چهارم به پیروزی در این دیدار دست یافت تا فردا در آخرین روز مسابقات برای مقام پنجمی به میدان بروند.

آیتک سلامت ،الهه پورصالح، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، مبینا غفاریان، درسا فلاح و محدثه مشتاقی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در مسابقه مقابل هنگ کنگ بودند.

قضاوت این مسابقه را هم روساریو جاکلین دل از فیلیپین و ماتسوری ماتسوری از اندونزی برعهده داشتند.

شاگردان بلوری زاده ست اول برابر هنگ کنگ را ۲۶ بر ۲۴ به نفع خود به پایان بردند. در ست دوم هم پایاپای پیش رفتند و تیم ایران ۲۶ بر ۲۴ برد. اما در پایان این ست درسا فلاح پاسور ایران مصدوم و از بازی خارج شد. الهه پورصالح هم اول در ست سوم آسیب دید تا تیم بدون دو بازیکن اصلی نتیجه ست سومر را ۱۹ بر ۲۵ واگذار کند. ست چهارم را ایران ۲۵ بر ۱۹ برد تا در نهایت سه بر یک برنده نهایی میدان باشد.

در دیگر بازی امروز هند با نتیجه ۳ بر یک اندونزی را شکست داد تا حریف ایران برای مقام پنجمی آسیا شود. هندی‌ها ست های اول، سوم و چهارم را با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ پیروز شدند و تنها در ست دوم ۳۰ بر ۳۲ باختند. تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (چهارشنبه نهم خرداد) در آخرین مسابقه خود برای جایگاه پنجم به مصاف تیم هند می رود که این مسابقه از ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت ایران شروع خواهد شد.

پدیده بلوری‌زاده به عنوان سرمربی، اکرم قهرمانی و بعد مریم مطلبی (مربیان)، سارا کیانی‌فر (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماساژور)، راضیه دوستی (آنالیزور) و مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، کادر فنی تیم ایران در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.