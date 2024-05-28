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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۰

گذری بر رویدادهای حوزه آموزش و پرورش در «مثبت آموزش»

گذری بر رویدادهای حوزه آموزش و پرورش در «مثبت آموزش»

برنامه «مثبت آموزش» سه‌شنبه ۸ خرداد میزبان مدیرکل امور زنان و مشاور وزیر آموزش و پرورش و همچنین معاون آموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه آموزش سیما، در بخش صبحگاهی این برنامه با محوریت تقویم تاریخ، اخبار و مروری بر اتفاقات روز دارد و عاطفه سادات مدبرنژاد مدیرکل امور زنان و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان به عنوان کارشناس حضور دارد.
همچنین در بخش عصرگاهی «مثبت آموزش» مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ساعت ۱۷ مهمان برنامه می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش» با توجه به هدف شبکه آموزش که فرصت برابر آموزشی و توجه به عدالت آموزشی است، به بخش های مختلف فرهنگی، سواد آموزشی، سواد مالی، سواد رسانه، سواد اجتماعی به صورت کارشناسی و گفتارها و داستان‌های کوتاه آموزشی، سلامت دانش‌آموزی و کارشناسی سلامت‌محور می‌پردازد.

برنامه «مثبت آموزش» هر روز از ۸:۴۵ صبح تا ۱۸ به صورت متناوب در ۱۵ دقیقه پایانی هر ساعت پخش می‌شود.

کد مطلب 6121141
عطیه موذن

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