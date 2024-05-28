شناخت صحیح فرد و جامعه از الزامات تبیین آرمانشهر صدرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عبداللهی در نشست «بررسی آرمان‌شهر صدرایی؛ مبانی، چیستی و ارکان» که به همت رسانه فکرت و با عنوان «روایت فردا» برگزار شد، اظهار داشت: ما در زمینه فلسفه و حکمت، سنت قوی و غنی ای داریم که البته باید برای پاسخ به پرسش‌های جامعه به بازخوانی آنها بپردازیم. در این راستا نیاز به فعالیت اهل قلم و هنر داریم که آشنا با مبانی فلسفه و از جمله فلسفه صدرایی باشند و به این وسیله بتوانند به درستی مباحث را در سطح جامعه تبیین و تشریح کنند.

وی با اشاره به اهمیت و عظمت کار صدرالمتألهین در فلسفه اسلامی گفت: اصطلاح آرمان‌شهر از منظر ملاصدرا البته نیاز به بررسی و ارائه تعریف مستقلی دارد ضمن آنکه باید توجه داشت بحث از اتوپیا متعلق به سنت فلسفی ما نیست و از اندیشه غرب وارد شده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در تعریف آرمان‌شهر، دو نگرش کلی وجود دارد. نخست آنکه در نگاه مشهور، آرمان‌شهر به معنای شهر برتر و مطلوب است و اندیشمندان و نظریه پردازان بر آن هستند که با ساز و کار تربیت و آموزش، مردم به سمت جامعه مطلوب سوق پیدا کنند. در نگاه دوم برخی گفته اند که آرمان‌شهر به منزله شهر تخیلی و دست نیافتنی است که طبعاً منظور ما همان معنای اول است.

وی با تأکید بر لزوم تبیین مؤلفه‌های شهر و جامعه مطلوب از نظر فلاسفه و حکماً ابراز داشت: میان حکمت نظری و حکمت عملی، ارتباط برقرار است و این بحث در امتدادهای فلسفی در عرصه علوم انسانی مطرح است که به این نکته کلیدی در بررسی آرمان‌شهر صدرایی باید توجه داشت.

حجت الاسلام عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه در بحث از علوم عمدتاً از موضوع، مبادی و مسائل علم سخن به میان می‌آید، گفت: بین علوم، یک نوع نظام طبقاتی برقرار است کما اینکه برخی علوم، مبادی لازم برای بررسی دیگر علوم محسوب می‌شوند و در این راستا، علوم فلسفی در جایگاه تأمین کننده مبادی تصدیقی سایر علوم قرار دارند.

وی با بیان اینکه در شناخت علوم ما ناگزیز از توجه به مقولاتی چون معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی هستیم، افزود: ملاصدرا در آثار خود به تفصیل از آرمان‌شهر صحبت نکرده و در دو جا به شکل مشخص اشاره‌ای به این موضوع داشته و لذا ما برای بحث در خصوص مسائل ملاصدرا و از جمله مساله آرمان‌شهر باید به مبادی علوم و اندیشه صدرالمتألهین مراجعه کنیم.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران یادآور شد: برخی افراد در بررسی دیدگاه و نظر ملاصدرا به مبادی اندیشه‌ای او توجه ندارند و می‌خواهند بدون توجه به این مبادی به تحلیل آرا و اندیشه‌های او بپردازند و حال آنکه سه مبنا و مبدأ مهم در این رابطه همان معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی است و به عنوان مثال باید بگویم که آرمان‌شهر در فلسفه و حکمت صدرایی بی شک دارای مبانی معرفت شناسی ملاصدراست.

وی همچنین با بیان اینکه شناخت حقیقت انسان و جامعه، لازمه درک ما از آرمان‌شهر صدرایی است، خاطرنشان کرد: هر کسی که قصد دارد جامعه را ارتقا بدهد معتقد است که انسان موجودی مختار است و در عین حال میل به سمت تکامل دارد و در بحث از آرمان‌شهر صدرایی ما می‌خواهیم جامعه مطلوب را به تصویر بکشیم و مهم‌ترین سوال این است که انسان باید به کجا برسد و کمال حقیقی او چیست؟