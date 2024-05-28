به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فهمی هویدی نویسنده و اندیشمند عرب زبان در تحلیل کوتاهی به بررسی روند جنگ غزه پرداخته و اعلام کرد که مسائل در رابطه با پایان این جنگ، به ویژه از جانب طرف اسرائیلی بسیار پیچیده است.
وی در این زمینه به درگیری روز گذشته در گذرگاه رفح میان نیروهای ارتش مصر و نظامیان صهیونیست اشاره و تاکید کرد: حادثه شهادت سرباز مصری در گذرگاه رفح بیانگر دیدگاه واقعی افکار عمومی مصریها درباره اتفاقی است که در غزه رخ میدهد و مردم مصر با احساسات، عواطف و اعتقادات خود در کنار مردم فلسطین ایستادهاند.
هویدی درباره اینکه جنگ غزه چگونه پایان خواهد یافت، گفت: پیش بینی اینکه جنگ چه زمانی به پایان میرسد تقریباً ممکن نیست؛ زیرا اوضاع در رابطه با پایان این جنگ به ویژه از جانب طرف اسرائیلی که به لطف استواری و شجاعت مردم فلسطین اکنون در جهان به عنوان یک رژیم منحوس و جنایتکار شناخته میشود؛ بسیار پیچیده است.
این اندیشمند عربی تاکید کرد: حتی بزرگترین هم پیمان اسرائیل یعنی ایالات متحده که به شکل همه جانبه از این رژیم حمایت میکند و بارها از حق وتوی خود استفاده کرد تا اسرائیل بتواند به اهداف خود در جنگ برسد نیز سودی نداشت و نتوانست رژیم اشغالگر را به هیچ چیز برساند. بلکه رسواییهای اسرائیل در همه سطوح نظامی، سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و اخلاقی برای همه جهان فاش شده است. امروز صداهایی که در جهان در محکومیت تجاوز رژیم اشغالگر به غزه بلند میشود، فشار بزرگی بر اسرائیلیها وارد میکند و آنچه که در جبهه داخلی این رژیم میگذرد بیانگر مخمصه بزرگی است که اسرائیلیها نمیدانند چگونه از آن خارج شوند.
وی با تاکید بر شکست آشکار رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، به بیتوجهی این رژیم به احکام دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرده و اظهار داشت: آمریکاییها موجب شدهاند تا امور به اینجا برسد.
فهمی هویدی ادامه داد: در حال حاضر میبینیم که حمایت اروپا از اسرائیل رو به کاهش بوده و چند کشور اروپایی در حال به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. همچنین تحول بزرگی که در رویکرد افکار عمومی مردم آمریکا و کشورهای غربی به وجود آمده، نشان دهنده شکست همه سیاستهای اسرائیل و روایتهای دروغین آن است که سعی در ترویج آنها در جهان داشت.
وی در پایان با انتقاد از مواضع سست و ضعیف رژیمهای عربی در قبال جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت: این گستاخی که امروز از اسرائیلیها میبینیم به معنای قدرت اسرائیل نیست؛ بلکه علت آن ذلت رژیمهای عربی و ضعف و سستی آنهاست که امور را به اینجا رسانده و نتیجه این شده که اسرائیلیها گذرگاه رفح در مرز مصر را اشغال کردهاند. این عربده کشی اسرائیلیها بیانگر قدرت این رژیم نیست، بلکه نتیجه حقارت کشورهای عربی است که سکوت کرده و چشمان خود را بستهاند. در شرایطی که همه مردم جهان بیدار شدهاند اما رژیمهای عربی خودشان را به کوری میزنند.
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