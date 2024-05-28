دستگیری قاتلان مرد جوان گمشده در اتوبان همت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: اعلام فقدانی مرد جوانی به‌نام «نیما» به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران گزارش داده شد که پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده کارآگاهان خیلی زود وارد عمل شدند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: تیم جنایی در نخستین گام از پزشکی قانونی و بیمارستان‌های تهران استعلام گرفتند اما ردی از نیما پیدا نکردند، از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد مرد گمشده پس از اینکه خانه را ترک کرده به دیدار ۲ نفر از دوستانش رفته است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: اقدامات اطلاعاتی نیز حکایت از آن داشت؛ نیما از چند ماه قبل با ۲ نفر از دوستانش اختلاف مالی پیدا کرده و فقدانی وی بی‌ربط به این موضوع نیست که همین کافی بود تا ۲ مرد جوان به‌عنوان تنها مظنونین پرونده دستگیر شوند.

وی گفت: ۲ مرد جوان که در جریان تحقیقات ابتدایی منکر هرگونه درگیری با نیما بودند پس از مشاهده مدارک موجود داخل پرونده چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشتند و از یک جنایت هولناک در اواسط اردیبهشت ماه رازگشایی کردند.

سردار گودرزی متذکر شد: یکی از متهمان، ماجرا را این‌طور توضیح داد، نیما از دوستانمان بود؛ چند ماه گذشته با کارت عابربانک او خریدی انجام دادیم اما پول را بازنگرداندیم که همین موضوع اختلافات مالی را رقم زد هرچند به ارتباط دوستانه لطمه‌ای وارد نشد.

شب حادثه با نیما قرار ملاقات داشتیم، بعد از مصرف مشروبات الکلی سوار ماشین شدیم، در اتوبان همت بودیم که نیما ناگهان بحث پول را پیش کشید، مشاجره بالا گرفت و نیما چاقو کشید. در جریان درگیری، من و دوستم برای دفاع از خودمان به او ضرباتی با چاقو زدیم که منجر به قتل شد. پس از ارتکاب جنایت خیلی ترسیده بودیم؛ به همین خاطر به یکی از روستاهای مأمونیه واقع در نزدیکی جاده ساوه رفتیم و جسد را دفن کردیم؛ پشیمان هستیم و قصد قتل نیما را نداشتیم او خودش در ماشین چاقو کشید.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از این اعترافات هولناک، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی، متخصصان پزشکی قانونی و کارآگاهان به‌همراه متهمان راهی شهرستان مأمونیه شدند و پس از ساعت‌ها تجسس جسد مرد گمشده را کشف کردند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهمان جهت کشف ابعاد پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.