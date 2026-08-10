به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل افزود: تصمیمات سازمان غذا و دارو نمیتواند تابع منافع اقتصادی، موجودی انبار یا برنامه توسعه یک بنگاه خاص باشد؛ زیرا مسئولیت این سازمان در قبال تمامی بیماران و کل نظام سلامت کشور است.
وی با اشاره به سهم تولید داخلی در تأمین فرآوردههای پلاسمایی، گفت: بر اساس آمار موجود، مجموع سهم دو پالایشگاه داخلی «مدوک» و «نوژین» حدود ۲۰ درصد نیاز کشور به آلبومین و حدود ۳۰ درصد نیاز به ایمنوگلوبولین را پوشش میدهد و بخش عمده نیاز کشور همچنان باید از مسیر واردات تأمین شود.
عبداللهیاصل تصریح کرد: انتظار اینکه سازمان غذا و دارو، تأمین دارو را متوقف کند تا چند ماه بعد، فاز توسعه یک شرکت به بهرهبرداری برسد، با مسئولیت سازمان در قبال بیماران سازگار نیست. موضع سازمان درباره واردات فوریتی نیز روشن است؛ هر زمان تولید داخل و واردات ثبتی و برنامهریزیشده نتوانند نیاز کمی و کیفی کشور را به شکل پایدار تأمین کنند، واردات فوریتی، حسب ضرورت انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به معنای تضمین بازار، تضمین خرید، حذف رقابت یا ایجاد حق انحصار نیست، اظهار کرد: سرمایهگذاری برای ایجاد یا توسعه یک واحد تولیدی، تصمیم اقتصادی صاحبان آن بنگاه است و بهخودیخود برای سرمایهگذار حقی در تعیین سیاستهای سازمان غذا و دارو ایجاد نمیکند.
مدیرکل دارو ادامه داد: منابع ارزی و یارانهای اختصاصیافته به حوزه دارو، منابع عمومی کشور و متعلق به بیماران و نظام سلامت است و تخصیص آن باید بر اساس نیاز واقعی، اولویتهای سلامت، کیفیت، دسترسی و ملاحظات اقتصادی انجام شود.
وی درباره موضوع کیفیت فرآوردههای وارداتی نیز گفت: سازمان غذا و دارو طی سالهای گذشته تعامل و همکاری قابل توجهی با تولیدکنندگان داخلی برای رفع مسائل فنی و استمرار تولید داشته است، اما این تعامل به هیچ عنوان به معنای عدول از معیارهای کیفی و الزامات ایمنی نیست.
عبداللهیاصل با اشاره به برخی ادعاها درباره کیفیت و ایمنی فرآوردههای دارویی با منشأ هند، اظهار کرد: ادعاهایی مبنی بر اینکه مصرفکنندگان ایرانی در جایگاه نخستین گروه آزمایشی فرآوردههای وارداتی قرار میگیرند، بدون ارائه مستندات علمی و رسمی، فاقد مبنای کارشناسی است.
وی افزود: فرآیندهای تولید، کنترل کیفی و الزامات ایمنی فرآوردههای پلاسمایی باید بر اساس ویژگیهای علمی و فنی هر فرآورده ارزیابی شود و نمیتوان صرفاً بر اساس کشور مبدأ درباره ایمنی یا عدم ایمنی یک دارو قضاوت کرد.
مدیرکل دارو تأکید کرد: کیفیت و ایمنی دارو تابع نام کشور مبدأ نیست و اگر مستنداتی درباره عدم ایمنی یا کیفیت یک فرآورده وجود دارد، باید از مسیر رسمی در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد تا توسط کارشناسان بررسی شود. طرح ادعاهای اثباتنشده درباره کیفیت داروها میتواند موجب نگرانی بیماران و خدشه به اعتماد عمومی شود.
عبداللهیاصل همچنین درباره برخی اظهارات مطرحشده در خصوص «واردات بیرویه» قطرههای چشمی گفت: بر اساس آمار موجود، از مجموع حدود ۵۵ میلیون واحد مصرف سالانه قطرههای چشمی، حدود ۸ میلیون واحد مربوط به تولید یک شرکت داخلی است و در مقابل، حدود ۲۵۰ هزار واحد واردات ثبتی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم بسیار محدود واردات نسبت به کل بازار، اطلاق عنوان «واردات بیرویه» به این میزان واردات با واقعیت آماری بازار همخوانی ندارد و ارزیابی چنین موضوعی باید بر اساس دادههای دقیق بازار، نیاز کشور و مستندات کارشناسی انجام شود.
مدیرکل دارو تأکید کرد: تمامی فعالان صنعت دارو حق دارند نسبت به سیاستهای حمایتی یا تصمیمات سازمان غذا و دارو نقد و اعتراض داشته باشند، اما مسیر صحیح بررسی این مسائل، ارائه مستندات کارشناسی و قانونی و پیگیری از مجاری حرفهای و رسمی است.
عبداللهیاصل افزود: طرح موضوعات تخصصی در فضای عمومی، بدون ارائه مستندات کافی و علمی، نمیتواند جایگزین فرآیندهای کارشناسی و قانونی شود و تصمیمات سازمان نیز بر اساس اطلاعات مستند، ارزیابیهای تخصصی و ملاحظات کلان نظام سلامت اتخاذ میشود.
وی در پایان گفت: سازمان غذا و دارو از توسعه تولید داخلیِ باکیفیت، پایدار و رقابتپذیر حمایت میکند، اما حمایت از تولید داخل نباید به قیمت کاهش دسترسی بیماران یا تضعیف رقابت سالم در بازار دارویی کشور باشد.
عبداللهی اصل تأکید کرد: معیار تصمیمگیری سازمان غذا و دارو، تأمین پایدار و کافی دارو، کیفیت و ایمنی فرآوردهها، دسترسی بهینه بیماران، رقابت سالم و صیانت از منابع عمومی کشور است و انتظار میرود همه فعالان صنعت، میان منافع مشروع بنگاه اقتصادی خود و مسئولیت حاکمیتی سازمان در قبال کل نظام سلامت تفکیک قائل شوند و مطالب و انتقادات خود را بر پایه آمار دقیق، مستندات علمی و از مسیرهای حرفهای و قانونی مطرح کنند.
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