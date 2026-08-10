به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی تا عصر پنجشنبه در این مناطق حاکم خواهد شد.

وی اظهار کرد: این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی، جاری شدن روان آب، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، بروز خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی می شود.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و مسافران خواست، از توقف و اسکان در کنار رودخانه ها و مسیل ها و کشاورزان از محلول و سم پاشی باغات خودداری کنند و دستگاه های خدماتی و امدادی برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند.

امیدفر، با اشاره به اینکه از امروز دمای هوای استان به صورت نسبی کاهش می یابد، ادامه داد: کاهش دما در مناطق شمالی استان محسوس خواهد شد.