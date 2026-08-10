کفاش:خبرگزاری مهر همراه تعزیرات حکومتی در ماموریت های نظارتی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید رضا کفاش صبح دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی در ماه‌های گذشته گفت: به دلیل همزمانی ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروز و شرایط ناشی از جنگ، طرح ویژه نظارتی بیش از ۶۰ روز به صورت مستمر اجرا شد و نیروهای تعزیرات با حضور میدانی در بازار، روند عرضه کالاها را رصد کردند.

کفاش اظهار کرد: در این مدت شرایط اقتصادی کشور خاص و متفاوت بود و هدف اصلی، پیشگیری از بروز تخلفات و ایجاد آرامش در بازار بود. خوشبختانه با مدیریت، رصد مستمر و نظارت‌های انجام‌شده، پرونده‌های احتکار در استان محدود بود و مورد قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشد.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار داشت تا گران‌فروشی، افزود: گرانی در بازار وجود داشت، اما تعداد پرونده‌های گران‌فروشی زیاد نبود. در نشست‌ها، بازدیدها و دیدارهای مردمی نیز تلاش کردیم این موضوع را برای مردم تبیین کنیم که افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ادامه داد: در شرایطی که قیمت کالاها، طلا، خودرو و سایر اقلام به سرعت افزایش پیدا می‌کند، برخی فعالان اقتصادی نیز برای جایگزینی کالاهای خود با دشواری مواجه هستند. البته هرگونه تخلف در این زمینه، تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات حکومتی با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد کرد، اما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

وی با اشاره به افزایش حجم مأموریت‌های نظارتی در مقایسه با سال گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و افزایش حجم کار، همکاران تعزیرات حکومتی با تمام توان در میدان حضور داشتند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بازاریان، نظارت بر بازار به شکل مستمر انجام شد.

کفاش با قدردانی از همکاری اصناف و مردم در اجرای طرح‌های نظارتی، ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی کشور، ثبات بیشتری بر بازار حاکم شود و دغدغه‌های مردم در حوزه تأمین کالا و قیمت‌ها کاهش یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در پایان از همراهی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی تقدیر کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی، پیشگیری از تخلفات و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری دارند.

وی به طور ویژه از خبرگزاری مهر به عنوان همراه همیشگی تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در انعکاس اخبار، گزارش‌ها و فعالیت‌های این مجموعه قدردانی کرد و افزود: همکاری حرفه‌ای و مستمر این رسانه در اطلاع‌رسانی، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی به مردم و انعکاس خدمات تعزیرات حکومتی داشته است.